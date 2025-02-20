Découvrez pourquoi le GV60 Magma pourrait s’avérer être une véritable réussite.

Le Genesis GV60 sera le premier modèle de la gamme « Magma » de la marque, réputée pour ses performances. Alors que des attentes élevées ont été placées sur ce modèle, la constructeur automobile a rapidement tempéré l’enthousiasme, précisant que Magma ne rivaliserait pas avec les lignes plus radicales comme BMW M ou Mercedes-AMG. Un récent enregistrement vidéo a néanmoins suscité des spéculations quant à ses capacités, laissant entendre que le GV60 pourrait bien dépasser les performances de ses concurrents électriques.

Un Aperçu des Performances du GV60 Magma

La vidéo récemment diffusée montre un GV60 Magma camouflé en phase de test aux côtés d’un Porsche Taycan, version avant-facelift, et d’un Hyundai Ioniq 5 N. Bien qu’il soit difficile de déterminer précisément le modèle du Taycan utilisé pour les comparaisons, le modèle de base de Porsche génère jusqu’à 402 chevaux.

Comparatif avec le Hyundai Ioniq 5 N

Le Hyundai Ioniq 5 N est déjà une référence dans le domaine des véhicules électriques, affichant une puissance allant jusqu’à 641 chevaux, avec un temps d’accélération de 0 à 60 mph en seulement 3,4 secondes. Malgré le partage de nombreux composants entre le GV60 et l’Ioniq 5, le modèle Magma ne sera pas un simple relooking de la version N de Hyundai.

Des Spécifications Prometteuses

Selon Luc Donckerwolke, directeur créatif du groupe Hyundai, le GV60 Magma devrait bénéficier d’une préparation unique, permettant de générer « des centaines » de chevaux supplémentaires par rapport aux 429 chevaux offerts par la version Performance du GV60. Cette dernière peut déjà atteindre 60 mph en 3,7 secondes et libère jusqu’à 483 chevaux sur de courtes périodes.

Bien que les responsables de Genesis n’aient pas encore détaillé les améliorations spécifiques apportées au GV60 Magma, il a été indiqué que celui-ci disposera d’une meilleure batterie et de moteurs électriques optimisés. Le concept montré l’an dernier arborait des ailes élargies, des améliorations aérodynamiques et des jantes de 21 pouces, bien que les performances précises demeurent à confirmer.

Un Contexte Concurrentiel

Les véhicules électriques comme le GV60 Magma bouleversent la dynamique des puissances au quotidien, présentant un défi considérable pour les fabricants de supercars. Par exemple, le Ioniq 5 N, coûtant seulement 67 000 dollars, est à peine une seconde plus lent que certains des modèles les plus rapides de l’histoire automobile. En comparaison, des supercars telles que la Bugatti Centodieci, la Ferrari LaFerrari FXX K ou la McLaren P1 GTR culminent à 60 mph en 2,4 secondes, pour un prix largement supérieur.

La question se pose alors : combien de temps avant qu’un modèle Genesis ou Hyundai rejoigne cette prestigieuse liste de performances?