Découvrez notre collection de photos captivantes du stand Dacia au Mondial de l’Auto 2024

Plongez au cœur de l’univers automobile avec notre collection exclusive de photos immersives du stand Dacia au Mondial de l’Auto 2024. Découvrez l’essence même de l’innovation et du design à travers des images captivantes qui vous transporteront dans l’univers fascinant de la marque.

Le Monde Éblouissant de Dacia au Mondial de l’Auto 2024

Lors du Mondial de l’Auto 2024, le stand Dacia s’est distingué par sa présentation captivante et ses véhicules audacieux. Une atmosphère vibrant d’innovations et de designs originaux, pour le plus grand bonheur des passionnés automobiles venus admirer les modèles sous un éclairage parfait.

Les Étoiles du Stand : Dacia Bigster et Ses Voisins

Parmi les spécimens exposés, le Dacia Bigster a attiré tous les regards. Avec sa stature imposante et ses lignes audacieuses, ce SUV familial incarne le renouveau de la marque. La motorisation hybride et les multiples finitions illustrent la diversité et l’approche innovante de Dacia. Aux côtés du Bigster, les incontournables modèles comme le Duster, Jogger et Sandero se sont également démarqués.

Architecture et Design du Stand

Dacia a opté pour une présentation épurée sur une vaste surface de 900 mètres carrés, contrastant avec les couleurs vibrantes des véhicules exposés. Un logo géant « DC » illumine l’intégralité du stand, renforçant cette identité visuelle unique. Chaque véhicule est mis en valeur par une scénographie rigoureuse, offrant un visuel saisissant aux spectateurs.

Une Touche d’Aventure : Le Sandrider

Au-delà des automobiles familiales et urbaines, le buggy Sandrider, aux allures de défi technologique, vient insuffler un air de désert et de course sur le stand. Sa participation future au Rallye Dakar 2025 symbolise l’esprit audacieux et le potentiel sportif de la marque.

Tableau Comparatif des Modèles Présentés

Modèle Caractéristiques Dacia Bigster SUV familial, motorisation hybride, finition chic Dacia Duster Troisième génération, élément central de la gamme Dacia Jogger Disponible en 5 et 7 places, break baroudeur Dacia Sandero Stepway Citadine, version Stepway robuste Dacia Spring Citadine électrique restylée, nouvelle apparence Dacia Sandrider Buggy de course, destiné au Rallye Dakar