Hennessey dévoile la voiture de production à essence la plus puissante jamais conçue.

Une avancée majeure dans le monde automobile

Alors que l’industrie automobile se concentre de plus en plus sur la révolution électrique, Hennessey Special Vehicles prouve que le moteur à combustion peut encore se réinventer. En collaboration avec Ilmor Engineering, le constructeur sur mesure a créé le moteur à combustion interne le plus puissant au monde, qui atteint des performances époustouflantes de 2 031 chevaux.

Le paquet Evolution du Venom F5

Ce moteur fait partie du nouveau paquet Evolution pour le Venom F5. Avec un coût de 285 000 dollars, il comprend plusieurs autres améliorations et est rétrocompatible avec les modèles F5 existants. Il est important de noter que ce prix concerne uniquement le paquet; un Venom F5 est nécessaire pour profiter de cette innovation.

Photo par : Hennessey Special Vehicles

Des performances sans précédent

La dernière version du moteur V8 Fury de 6,6 litres, équipé de deux turbocompresseurs, a été entièrement repensée. Hennessey a introduit des pistons ovales, des soupapes d’échappement en titane, des couvercles de soupapes légers et des bielles en aluminium. Des ingénieurs d’Ilmor ont également intégré des turbocompresseurs Next Gen Precision 76/80 et des injecteurs de carburant à débit élevé pour alimenter ce monstre. En plus de sa puissance impressionnante, ce moteur produit pas moins de 1 445 livres-pieds de couple.

Le Venom F5 Evolution est en mesure d’accélérer de zéro à 200 miles par heure en seulement 10,3 secondes, une performance comparable, voire supérieure, à certains temps réalisés sur un quart de mile.



Photo par : Hennessey Special Vehicles

En plus de ces caractéristiques, le paquet Evolution propose un système de suspension adaptatif réglé pour chaque mode de conduite disponible : Sport, Route, Course, Traction, Humide et F1, qui libère pleinement la puissance de la voiture.

Hennessey a également amélioré l’aérodynamisme du F5 en collaboration avec le spécialiste Dr. Mark Handford, expert en aérodynamisme en Formule 1 et IndyCar. Le véhicule bénéficie d’un aileron avant repensé et d’importants changements sous la carrosserie. De nouvelles ailettes de déport placées juste devant chaque roue avant et des déflecteurs de flux sous la voiture viennent s’ajouter à ces améliorations, tandis qu’un nouveau bord Gurney sur le spoiler arrière améliore la stabilité à haute vitesse.

Ce paquet inclut également des options Touring supplémentaires pour rehausser le confort du Venom, telles qu’un porte-gobelet en carbone, ainsi que davantage de maintien sur les sièges Touring en carbone et une nouvelle option d’échappement de tourisme disponible.