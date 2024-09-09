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Le dernier SUV électrique compact de Skoda se dévoile avec encore plus de surprises

Rédaction :Antoine Blondain

Skoda, toujours à l’avant-garde de l’innovation, surprend une nouvelle fois avec la révélation de son dernier SUV électrique compact. Doté de technologies de pointe et d’un design captivant, ce nouveau véhicule promet une expérience de conduite électrisante. Découvrons ensemble les secrets et les caractéristiques de cette nouveauté qui ne manquera pas de séduire les amateurs de mobilité électrique.

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Le monde de l’automobile est en ébullition avec la révélation du dernier SUV électrique compact de Skoda, le très attendu Elroq. Efficacité énergétique, design innovant et technologies avancées sont au rendez-vous pour ce véhicule qui promet de révolutionner le marché des SUV électriques.

Un design racé et innovant

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Skoda ne fait pas dans la demi-mesure avec le design du Elroq. Son « nouveau langage stylistique », selon les termes du constructeur, se veut à la fois moderne et audacieux. Vous remarquerez immédiatement la calandre horizontale qui surplombe un imposant pare-choc avant, créant ainsi une allure robuste et dynamique. Les feux avant, déstructurés en deux parties, intègrent une fine bande avec la signature lumineuse de jour et les clignotants, tandis que des feux matriciels à LED prennent place plus bas.

L’intérieur écoresponsable

En ouvrant les portes du Elroq, vous découvrirez un habitacle alliant confort et écoresponsabilité. Skoda mise sur des matériaux recyclés pour l’habillage intérieur : bouteilles en plastique, vêtements usagés ou encore filets de pêche sont ainsi valorisés dans une démarche écologique assumée. L’intérieur promet de ne rien sacrifier en termes de qualité et de confort, tout en respectant l’environnement.

Des performances impressionnantes

Sous le capot, le Elroq ne laisse rien au hasard. Adapté à tous les besoins, il propose quatre versions distinctes :

  • Version 50 : 170 chevaux avec une batterie de 55 kWh
  • Version 60 : 204 chevaux avec une batterie de 63 kWh
  • Version 85 : 285 chevaux
  • Version 85x : transmission intégrale de 299 chevaux avec une batterie de 82 kWh

Ces différentes configurations s’adaptent à toutes les attentes, du citadin en quête de mobilité écologique au passionné de performances pures.

Une autonomie à la hauteur des attentes

Le point fort du Elroq réside également dans son autonomie impressionnante. Capable de parcourir jusqu’à 560 kilomètres selon le cycle WLTP, ce SUV compact vous accompagnera sans mal dans vos longs trajets sans nécessiter de fréquentes recharges. En matière de recharge, justement, le Elroq est compatible avec une charge rapide en courant continu pouvant atteindre jusqu’à 175 kW pour les versions les plus performantes.

Une nouvelle identité pour la marque

Le Elroq représente plus qu’un nouveau modèle, il marque une évolution dans l’identité de la marque Skoda. Cette nouvelle esthétique, que l’on retrouvera sur d’autres modèles dans un avenir proche, symbolise l’engagement du constructeur vers une mobilité plus durable et innovante.

Caractéristiques techniques et innovations du Skoda Elroq

CaractéristiquesDétails
Autonomie maximale560 km (WLTP)
Moteurs170 ch, 204 ch, 285 ch, 299 ch
Batteries55 kWh, 63 kWh, 82 kWh
Matériaux de l’habitacleRecyclés (plastique, vêtements, filets de pêche)
Charge rapideJusqu’à 175 kW
Design avantCalandre horizontale, pare-choc imposant, feux matriciels LED
Design arrièreLarge becquet de toit, feux minces à LED
ColorisVert Timiano
Première présentationMondial de Paris 2024

Le Skoda Elroq est sans doute l’une des grandes révélations de l’année pour le constructeur tchèque. Rendez-vous au Mondial de Paris pour une découverte encore plus intense de ce SUV qui promet de marquer les esprits.

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