Introduction

Le Skoda Elroq s’affirme comme un SUV électrique prometteur au sein du groupe Volkswagen, rivalisant avec des modèles similaires tout en offrant des caractéristiques attrayantes à des prix compétitifs. Ce véhicule, pensé pour répondre à divers besoins, pourrait révolutionner la stratégie d’électrification du constructeur tchèque, longtemps attendu par le marché.

Un modèle aux dimensions rassurantes

Si le Skoda Elroq avait constitué le fleuron de la gamme électrique de Volkswagen depuis le début, il est probable que le discours autour de l’électrification du constructeur serait bien différent aujourd’hui. Avec un design adapté à une multitude d’utilisations et un rapport qualité-prix plus qu’intéressant, ce modèle rejette l’image du SUV électrique classique. Actuellement, Skoda se positionne pour rivaliser avec des véhicules à combustion comme le Karoq, dont le prix d’entrée est passé de 22 333 € en 2017 à 32 600 € aujourd’hui. En contrepartie, le Volkswagen ID.3, bien que connu pour son efficacité, est désormais commercialisé à 34 865 €.

Une gamme enrichissante en typologies

Le Skoda Elroq est proposé en plusieurs versions, toutes basées sur la plateforme MEB déjà utilisée par l’Enyaq, modèle qui sera mis à jour en 2025 pour une harmonisation stylistique. La version d’entrée de gamme, l’Elroq 50, est équipée d’une batterie de 52 kWh, délivrant 170 CV pour une autonomie de 375 km. À l’autre extrémité, l’Elroq 85 se distingue avec 286 CV et une batterie de 77 kWh, offrant jusqu’à 581 km d’autonomie.

En termes de concurrence, le Kia EV3 représente un challenge significatif, bien qu’il présente un espace intérieur réduit et des matériaux de qualité inférieure. Les solutions intelligentes de Skoda, typiques de la marque, sont présentes à bord, assurant une fonctionnalité optimale.

Une expérience de conduite soignée

En matière de conduite, le Skoda Elroq se distingue par sa stabilité impressionnante, bien que certains puissent trouver qu’il offre une expérience moins dynamique que son homologue Enyaq. Les suspensions, selon le modèle choisi, jouent un rôle crucial dans le confort de conduite, particulièrement les versions sportives. Les utilisateurs pourraient apprécier un modèle intermédiaire combinant une puissance plus modeste avec une grande capacité de batterie.

Les aspects techniques, tels que le système de freinage et la maniabilité en ville, témoignent d’un choix réfléchi pour répondre aux attentes des utilisateurs. Malgré quelques critiques sur l’absence d’un mode « One-Pedal », le véhicule offre tout de même une conduite fluide.

Conclusion : le choix avisé

Le Skoda Elroq incarne une solution innovante sur le marché des SUV électriques, particulièrement pour les clients en quête d’un véhicule polyvalent. Bien qu’il existe divers modèles sur le marché, le rapport qualité-prix de l’Elroq, associé à sa large gamme de fonctionnalités, en fait une option à considérer sérieusement lors de l’achat d’un véhicule électrique. Comme le soulignait Sergio Leone dans ses westerns, il est primordial de bien choisir son véhicule, et l’Elroq 85 pourrait bien être la meilleure option pour ceux qui souhaitent allier performance et fonctionnalité.