Skoda Transforme Son Break GTI en Une Imposante Voiture de Police.

Dans un monde où les véhicules de police se déclinent souvent en modèles standards, Skoda se démarque avec une flotte dédiée à l’urgence. La marque tchèque propose une gamme unique de véhicules adaptés aux services d’urgence, incluant des voitures pour la police, les équipes médicales et les pompiers. Parmi ces modèles, la Skoda Octavia RS fait sensation au Royaume-Uni.

Une transformation sur mesure pour les besoins d’urgence

Il est essentiel de préciser que le constructeur automobile tchèque ne réalise pas lui-même ces transformations. Au lieu de cela, l’Octavia RS, plus pratique qu’une Volkswagen Golf GTI, est modifié par des partenaires agréés bénéficiant du soutien de Skoda. Ce service est présenté comme un « forfait de conversion tout-en-un » visant à faciliter la commande de véhicules spécialisés pour diverses institutions.

Caractéristiques de l’Octavia RS

L’Octavia RS, basée sur le modèle de quatrième génération, a subi un relooking notable il y a environ un an. Elle a été retravaillée pour offrir des performances supérieures, avec son moteur à essence turbo de 2,0 litres qui délivre désormais 261 chevaux, soit un gain de 20 chevaux par rapport au modèle précédent. Le couple, quant à lui, reste identique à celui de la GTI à 370 Newton-mètres.

Contrairement à la GTI qui se présente uniquement en version hatchback, l’Octavia RS peut également être commandée en version break, offrant une plus grande praticité. Bien que la Golf R Variant offre davantage de puissance avec plus de 300 chevaux et une transmission intégrale, la Skoda se distingue par sa boîte de vitesses automatique à double embrayage à sept rapports, propulsant le véhicule à 100 km/h en seulement 6,4 secondes.

Antécédents en matière de véhicules d’urgence

Ce n’est pas la première fois qu’un modèle Skoda RS est transformé en voiture de police au Royaume-Uni. En 2019, le Kodiaq RS, détenteur du record du SUV à sept places le plus rapide sur le Nürburgring, avait été équipé de gyrophares et de livrées de police. Un an plus tard, cet SUV performant a été réaffecté dans le cadre d’un service d’ambulance aérienne, répondant à des urgences nocturnes lorsque les hélicoptères n’étaient pas opérationnels.

Une offre diversifiée pour les services spécialisés

Skoda a même consacré une page sur son site officiel aux véhicules spécialisés. Le Kodiaq a été transformé en véhicule de transport pour les animaux de la police, avec deux caissons séparés et climatisés à l’arrière. En plus de l’Octavia et du Kodiaq, les modèles Fabia, Rapid, Karoq, Enyaq et Superb ont également été adaptés pour des missions policiers.