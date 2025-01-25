Nouveautés 2025 : Dacia dévoile son SUV tant attendu, misant sur le GLP et l’étiquette ECO.

Résumé

Dacia aborde l’année 2025 avec de grandes ambitions, notamment avec le lancement de son nouveau SUV, le Bigster. Conçu pour rivaliser dans le segment compact, ce modèle est attendu pour renforcer la position de la marque sur le marché automobile. Découvrons de plus près ce véhicule prometteur.

Dacia Bigster : un nouveau défi pour la marque

Le Dacia Bigster fait un pas en avant significatif pour la marque, s’affichant comme une version allongée du Duster, avec 23 centimètres de plus et un coffre impressionnant de 667 litres. Ce SUV mesure au total 4,57 mètres de long, offrant des dimensions généreuses qui le placent en compétition avec les poids lourds du segment. Le Bigster mise sur les valeurs fondamentales de Dacia : un véhicule polyvalent, accessible et à prix compétitif. Lancé sur le marché à partir de 24 590 €, il offre un excellent rapport qualité-prix en matière de performance et d’équipements de série.

Une technologie performante et respectueuse de l’environnement

Doté d’un empattement de 270 centimètres, le Bigster se distingue par son habitabilité intérieure. Bien qu’il partage un design commun avec le Duster, ce nouveau modèle propose une finition plus soignée et des options d’équipement améliorées. Tous les moteurs disponibles sont assortis de l’étiquette ECO de la DGT, avec des options écologiques comme le moteur ECO-G de 140 CV, qui fonctionne à la fois au gaz et en mode micro-hybride. En parallèle, une variante hybride de 155 CV, basée sur des technologies éprouvées, se présente comme le modèle phare de cette gamme.

Dacia, leader de la technologie GLP

Les prix compétitifs de Dacia sont indissociables de son succès, de même que l’importance croissante des moteurs GLP. La marque continue d’investir dans cette technologie, qui représente désormais 85 % des ventes de véhicules bifuel en Espagne. En outre, 40 % des clients Dacia optent pour des versions ECO-G, aidant la marque à franchir le cap du million de véhicules GLP vendus. La gamme de moteurs s’étoffe avec l’ajout du nouveau 1.2 ECO-G de 140 CV, plus puissant et moderne.