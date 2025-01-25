La GV60 de Genesis : Une mission salvatrice en cours.

Le constructeur coréen Genesis présente un concept audacieux avec son GV60 Mountain Intervention Vehicle (MIV), un véhicule électrique conçu spécialement pour les opérations de secours en milieu alpin. Ce modèle futuriste incarne un parfait mélange de style, de technologie et d’écoresponsabilité. Au-delà de son allure, il repousse les limites de la mobilité électrique.

Présentation du Genesis GV60 MIV

Le Genesis GV60 MIV se distingue par son design innovant et ses caractéristiques techniques adaptées aux conditions extrêmes de montagne. Inspiré des véhicules de soutien aux petites unités (SUSV), il dispose de chenilles neigeuses pour une traction optimale sur des routes glissantes. Le système Vehicle-to-Load (V2L) permet même d’alimenter des appareils externes, témoignant de la fonctionnalité de cet engin. De plus, ses arches de roue en carbone élargies garantissent la sécurité des passants tout en protégeant le véhicule des dommages occasionnés par le terrain.

Caractéristiques et confort

A l’intérieur, le GV60 MIV met l’accent sur le confort et la durabilité. Les sièges sont recouverts d’un matériau résistant à l’eau, et le tableau de bord est équipé de technologies de communication à la pointe, idéales pour les services d’urgence. Propulsé par un moteur électrique puissant, il est conçu pour affronter les pentes abruptes et les terrains difficiles.

Une vision pour l’avenir

En présentant ce concept au Forum économique mondial à Davos, Genesis affirme sa volonté de positionner la mobilité électrique comme une solution viable au-delà des zones urbaines. Bien que l’avenir de ce modèle en production de série soit incertain, il marque un pas audacieux vers un avenir où les véhicules électriques peuvent jouer un rôle crucial dans des environnements extrêmes.