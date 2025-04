Découvrez la Nouvelle Teinte Audacieuse de Jeep !

Jeep Lance une Nouvelle Couleur Éclatante : Joose

Le constructeur automobile Jeep continue d’étonner avec sa palette de couleurs audacieuses. Après le vert éclatant Mojito!, la marque présente sa nouvelle teinte vive, Joose, un orange intense qui fera certainement tourner les têtes sur la route. Ce choix célébrant le Jour 4×4 offre aux passionnés de Jeep une occasion supplémentaire d’affirmer leur style personnalisé.

Une Teinte qui Fait Parler d’Elle

Joose, un orange intense selon Jeep, a été lancé pour honorer le 4 avril, noté 4/4, un clin d’œil au concept 4×4 qui fait la renommée de la marque. Loin d’être une couleur criarde, Joose se présente comme un orange profond qui se démarque sans abîmer la vue.

Des Options Multiples pour les Amateurs de Jeep

Disponible sur tous les modèles Gladiator 2025 et la plupart des Wrangler, Joose est même répertorié sur tous les niveaux de finition dans le configurateur en ligne de Jeep. Bien que cette couleur soit un option de 895 $, il est important de noter qu’elle n’est pas proposée sur le Grand Cherokee.

« La marque Jeep défie l’uniformité du segment des SUV avec des couleurs audacieuses en série limitée », a déclaré Bob Broderdorf, PDG de Jeep. « Une teinte frappante comme Joose permet à nos clients d’exprimer leur individualité, que ce soit en ville ou à la conquête des montagnes. »

Les commandes pour le modèle Joose sont d’ores et déjà ouvertes, et cette tendance vers des couleurs uniques s’inscrit dans la lignée des précédentes créations colorées de Jeep, telles que le Tuscadero (rose) et le Bikini (vert-bleu). Ces lancements témoignent de l’engagement de Jeep envers l’innovation et l’individualité des conducteurs.