Dacia Bigster ou Dacia Duster : quel grand SUV choisir avec seulement 5 000 € d’écart ? Découvrez celui qui vaut le détour !

Présentation du nouveau Dacia Bigster et de son concurrent Dacia Duster

Le nouveau Dacia Bigster promet d’apporter une touche d’innovation sur le marché des SUV. Prévu pour être disponible dans les concessions espagnoles dès le printemps 2025, ce modèle s’inscrit dans la lignée de Dacia, qui vise à offrir des véhicules de qualité à des prix abordables. Avec un prix de départ de 24 590 euros, il est natural de se demander si ce nouveau SUV vaut réellement la peine par rapport à l’indémodable Dacia Duster, qui commence à 19 290 euros. Cet article explore les principales différences entre ces deux modèles populaires.

Dimensions et espace intérieur

Bien que le Dacia Bigster n’ait pas encore été testé sur route, ses dimensions plus imposantes sont immédiatement remarquables. Avec une longueur de 4,57 mètres, le Bigster est 23 centimètres plus long que le Duster. Ce dernier, mesurant 4,34 mètres, paraît plus compact, ce qui pourrait être un atout pour la conduite en milieu urbain. Le Bigster offre également une hauteur plus importante, ce qui accentue son apparence robuste.

L’espace intérieur montre des avantages significatifs pour le Bigster. Bien qu’il y ait peu de différence dans l’espace avant, la deuxième rangée offre une habitabilité supérieure. De surcroît, le volume du coffre du Bigster atteint jusqu’à 667 litres, contre 474 litres pour le Duster, faisant de ce dernier une meilleure option pour les utilisateurs ayant besoin d’un grand espace de chargement.

Équipements et motorisation

Les deux modèles partagent des éléments de conception similaires, mais les différences se creusent en termes d’équipement. Le Duster, bien qu’il soit fonctionnel dans sa version de base, n’offre pas autant de commodités que le Bigster, qui propose une version mieux équipée dès l’entrée de gamme. En termes de performances, le Duster dispose d’un moteur ECO-G de 100 CV, tandis que le Bigster arbore un moteur TCe de 140 CV, offrant une puissance et une technologie moderne.

Sur le plan de la motorisation, le Duster est également proposé en version hybride, mais le Bigster se profile comme un choix plus moderne avec une version hybride de 155 CV, promettant une consommation optimisée de 4,6 l/100 km. Ce différentiel de technologies pourrait influencer les décisions d’achat, en particulier pour les passionnés de conduite plus performante.

En définitive, bien que le Duster demeure un choix solide et fiable, le Bigster, avec ses dimensions, son espace, et ses performances accrues, semble se positionner comme une option attractive pour les acheteurs à la recherche de modernité et de confort.