Le prochain modèle de Dacia, le Bigster, a été aperçu sur la route, la commercialisation est imminente !

Et bien non, vous ne rêvez pas ! Il semblerait que le tant attendu Dacia Bigster ait décidé de faire son grand numéro sur les routes avant même son lancement officiel. Préparez-vous, car si vous êtes un adepte des virées en voiture, le Bigster promet de révolutionner vos escapades avec un style audacieux et un espace généreux, sans faire trembler votre portefeuille. Restez à l’affût, car la commercialisation de cette petite merveille est plus proche qu’il n’y paraît. Attachez vos ceintures, le Bigster arrive et il va faire parler de lui!

Une Nouvelle Star est Née : Dacia Bigster Se Dévoile

Alors que les showrooms commencent tout juste à présenter la nouvelle version du Dacia Duster, voici que se profile à l’horizon le grand frère tant attendu : le Dacia Bigster. Ce nouveau venu a été surpris en pleine action, camouflé de mystérieux atours qui n’ont fait qu’attiser la curiosité des passionnés et des spécialistes de l’automobile.

Prévu pour une révélation officielle à la fin de l’année et une arrivée dans les concessions au printemps 2025, le Bigster promet déjà de suivre les traces de son illustre prédécesseur en matière de performance et de qualité, tout en montant d’un cran en termes de taille et de capacités.

Des Chuchotements Capturés par Nos Paparazzis

Lors de son récent passage sur les routes européennes, le Bigster a été photographié sous un épais camouflage. Cependant, certains détails n’ont pas échappé à l’œil aiguisé de nos informateurs. Sous le bas de caisse, pas moins de six tuyaux étaient visibles, utilisés pour analyser les émissions pollution du véhicule en situation de conduite réelle. Cela souligne l’engagement de Dacia à respecter des normes environnementales toujours plus strictes.

Le design, bien que dissimulé, suggère des dimensions généreuses et des caractéristiques outdoor robustes, alignées avec le positionnement « adventure ready » que la marque souhaite projeter.

Quid des Spécifications Techniques ?

Le Bigster devrait partager la majorité de ses entrailles mécaniques avec le Duster. Cela inclut le moteur Eco-G 100 à essence ou GPL, ainsi qu’une motorisation TCe 130 disponible en deux ou quatre roues motrices. De plus, une variante hybride, fort de 140 ch, est également prévue. Cette continuité mécanique garantit non seulement la fiabilité mais aussi un entretien simplifié, fidèle à la réputation de la marque.

Gabarit et Familialité : Les Atouts du Bigster

Conçu pour être le grand frère du Duster, le Bigster déploie un empattement plus long et un porte-à-faux arrière étendu, atteignant près de 4,60 mètres de long. Toutefois, il est à noter que ce géant ne proposera pas d’options à sept places. Cette décision est sans doute motivée par la présence du Dacia Jogger, mieux adapté à cette configuration grâce à sa cabine plus haute et un arrière plus cubique.

En résumé, le Bigster semble prêt à séduire les familles et les aventuriers avec plus d’espace et des spécifications à la hauteur des attentes actuelles, tout en restant fidèle à sa promesse de valeur impressionnante.

Avec une anticipation palpable et une promesse de continuer la légende de son prédécesseur, le lancement du Dacia Bigster est sans doute l’un des événements les plus attendus dans l’univers automobile de l’année 2025. Préparez-vous, le compte à rebours a déjà commencé!

#news #Dacia 2026 Dacia Bigster Looks Like An Overgrown Duster In Debut Spy Pics https://t.co/eRaaZvmuaq pic.twitter.com/UpLoIJvtRS — Flyin18T Motorsports (@Flyin18T) June 11, 2024

