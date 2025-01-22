La Dacia Sandero Électrique : Un lancement prévu en 2027 basé sur la plateforme AmpR Small.

En réponse à la demande croissante pour des véhicules écologiques, Dacia a annoncé le lancement d’une version électrique de sa populaire Sandero, prévue pour 2027. Les technologies embarquées devraient s’inspirer des modèles électriques de Renault, notamment les Renault 4 et 5. Cette stratégie s’inscrit dans un contexte où Dacia envisage de réévaluer ses produits, notamment la cessation probable de la production de la Spring électrique fabriquée en Chine.

Dacia Sandero Electric : une arrivée prévue pour 2027

Le directeur de Dacia, Denis Le Vot, a confirmé que la Sandero Electric fera partie de la nouvelle génération des modèles de la marque. En 2024, Dacia a enregistré des ventes mondiales de 676 340 véhicules, avec la Sandero en tête, permettant ainsi à la marque de renforcer sa position sur le marché européen. Le modèle Sandero, compact de 4,09 mètres, demeure l’une des voitures les plus abordables depuis de nombreuses années.

Un nouveau design pour un nouveau modèle

La Sandero, sur le marché depuis 2008, a subi plusieurs mises à jour, la dernière étant la troisième génération lancée en 2021. Pour cette quatrième version, Dacia introduira pour la première fois une option électrique, tout en préservant son design compact. En plus de la version standard, une variante Stepway avec un aspect tout-terrain sera également proposée.

Changements dans la gamme électrique de Dacia

Actuellement, la Dacia Spring demeure le seul modèle entièrement électrique de la marque. Après un lifting en 2024 sans changements techniques significatifs, ses ventes ont chuté en Europe, notamment en Allemagne, où les nouveaux enregistrements ont diminué de deux tiers en quelques années. Cette baisse s’explique principalement par l’annulation des subventions impactant les acheteurs dans le segment des prix bas.

Perspectives de production et concurrence

La Sandero Electric sera probablement fabriquée en Europe, évitant ainsi les droits de douane punissants actuellement appliqués aux véhicules importés de Chine. La plateforme sur laquelle reposera le véhicule sera l’« AmpR Small », commune à d’autres modèles, et les batteries disponibles pourraient varier entre 40 et 52 kWh. En termes de concurrence, la Sandero Electric se positionnera face à d’autres véhicules électriques économiques, comme le Leapmotor T03 et la version électrique du Twingo, tous deux ayant pour but de séduire les acheteurs à la recherche d’options à prix réduit.

Conclusion : un futur électrique prometteur

Avec le lancement prévu pour 2027 de la Sandero Electric, Dacia démontre son engagement envers l’électrification de sa gamme. Le modèle, qui souhaite maintenir le positionnement de Dacia dans le segment des voitures abordables, pourrait également être suivi par l’introduction d’un SUV électrique, bien que ce dernier ne devrait pas voir le jour avant la Sandero Electric. Des détails supplémentaires devraient être révélés d’ici 2026, lorsque le prototype de la Sandero Electric sera dévoilé.