Tout savoir sur la plateforme STLA Small de Stellantis et les véhicules qui verront le jour en Espagne.

Un avenir prometteur pour Stellantis en Espagne

La récente annonce de Stellantis concernant l’attribution de sa nouvelle plateforme STLA Small pour la fabrication de véhicules électriques en Espagne est une excellente nouvelle pour l’industrie automobile nationale. En effet, Stellantis est devenu le premier constructeur automobile en Espagne avec une production record en 2022. Ce mouvement témoigne d’une stratégie claire de l’entreprise visant à renforcer ses opérations sur le territoire espagnol.

Un investissement stratégique dans la production

Stellantis a confirmé que sa nouvelle plateforme STLA Small sera utilisée pour la fabrication de véhicules électriques dans les usines espagnoles de Vigo et Zaragoza. Avec une production de 981 120 véhicules l’année passée, représentant 41,3 % de la production nationale, la compagnie s’engage à pérenniser l’activité de ses usines sur le territoire. La direction a également annoncé que l’usine de Madrid, malgré la perte de la production du Citroën C4, « aura un avenir » avec d’autres projets de production à l’étude.

Flexibilité et innovation avec la plateforme STLA Small

La plateforme STLA Small, qui sera multienergétique, permettra non seulement la fabrication de véhicules 100 % électriques, mais aussi d’autres modèles utilisant des moteurs à combustion, notamment des hybrides. À partir de 2026, cette plateforme servira de base pour des modèles phares tels que le Peugeot 208 et l’Opel Corsa, assurant ainsi la continuité de la production en Espagne. Stellantis a prévu d’apporter des innovations techniques, en s’assurant que cette architecture offre une flexibilité permettant de répondre aux nouvelles exigences du marché.

Des subventions et un avenir incertain pour Villaverde

La direction de Stellantis a indiqué que l’usine de Villaverde, à Madrid, recevra d’importantes subventions gouvernementales pour soutenir son développement futur. Bien que la production du Citroën C4 soit transférée au Maroc, il est prévu que de nouveaux modèles entrent en production, tels que le DS 3, actuellement fabriqué en France. La possibilité que le nouveau modèle B10 de Leapmotor soit également assemblé en Espagne fait partie des options envisagées par le constructeur automobile.

Autonomie et performances des nouveaux véhicules électriques

Les futurs véhicules issus de la plateforme STLA Small devraient avoir des dimensions variant de 3,60 à 4,40 mètres, couvrant ainsi un large éventail de segments, des citadins aux compacts. Stellantis prévoit que ces véhicules électriques offriront une autonomie pouvant atteindre 500 kilomètres, ce qui est un atout majeur pour les consommateurs modernes. La compagnie mise sur l’innovation pour répondre aux défis de l’électrification, avec des configurations techniques adaptées aux besoins des clients.