Percée dans l’électrique : certains constructeurs franchissent le cap des 800 km d’autonomie

Stellantis dévoile sa nouvelle architecture STLA Large qui permettra une autonomie de 800 km dans les futurs véhicules électriques des marques Dodge, Jeep, Alfa Romeo, Chrysler et Maserati. Ces voitures promettent également des performances impressionnantes avec un 0 à 100 km/h en seulement 2 secondes.

Présentation de l’architecture STLA Large de Stellantis

Lors d’un récent événement, le groupe Stellantis a présenté sa nouvelle plateforme dédiée aux véhicules électriques, baptisée STLA Large (Stellantis Talents and Laboratories Architecture). Cette architecture flexible offre la possibilité de proposer des véhicules électriques avec une autonomie pouvant atteindre 800 km, ainsi qu’un temps de charge rapide permettant de récupérer jusqu’à 32 km d’autonomie par minute.

La plateforme STLA Large sera à la base de huit nouveaux modèles électriques prévus entre 2024 et 2026 dans le cadre de la stratégie d’électrification du groupe automobile. Les marques concernées sont Dodge, Jeep, Alfa Romeo, Chrysler et Maserati.

Des performances exceptionnelles attendues

Outre l’autonomie record, cette nouvelle génération de véhicules électriques devrait proposer des performances surprenantes. Selon Stellantis, ils seront capables d’effectuer le 0 à 100 km/h en seulement 2 secondes, grâce à des moteurs électriques fournissant jusqu’à 480 kW (653 ch) et un couple de 2 654 Nm.

L’électrique, une opportunité pour les marques du groupe Stellantis

Avec cette nouvelle plateforme STLA Large, Stellantis compte bien rattraper son retard dans le domaine des véhicules électriques. Le groupe automobile vise notamment à multiplier par trois sa part de marché sur ce segment entre 2021 et 2030.

Innovation technologique au service des différentes marques

L’architecture STLA Large permettra de développer rapidement des modèles électriques pour plusieurs marques du groupe Alfa Romeo, qui compte lancer quatre nouveaux modèles entièrement électriques d’ici 2025. Le premier de ces modèles sera un SUV compact appelé Tonale qui sortira très prochainement. Et un SUV électrique basé sur la plate-forme e-STLA2418 sera également lancé début 2026.

Pour Jeep, la stratégie d’électrification se concrétisera notamment avec un SUV 100% électrique annoncé pour 2021. Un grand SUV électrique est prévu pour 2023, suivi d’un pick-up 100% électrique pour 2024 et un petit SUV pour 2025.

Résurgence de la marque Dodge

Dodge compte également sur cette plateforme pour renouer avec la puissance qui a fait sa réputation. La marque américaine entend proposer un véhicule électrique musclé, capable d’affronter les Ford Mustang Mach-E et Tesla Model S Plaid.

Stellantis, un groupe ambitieux dans la course aux véhicules électriques

Le géant automobile Stellantis, né en 2021 de la fusion entre FCA (Fiat-Chrysler Automobiles) et le Groupe PSA (Peugeot-Citroën-DS Opel), affiche des ambitions élevées en matière de développement de technologies électriques.

Avec l’architecture STLA Large et ses futurs modèles électriques prometteurs, le groupe est bien parti pour devenir un acteur majeur du marché de l’électrique et conquérir de nouveaux segments, notamment ceux occupés par les marques premium et sportives.

