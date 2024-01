La nouvelle Renault 5 : test, images et détails de cette superbe citadine électrique

Après des mois de teasing, la nouvelle Renault 5 électrique est prête à se dévoiler au grand public lors du Salon de Genève en février. Cette superbe citadine, qui allie le charme d’antan à la technologie moderne, promet de marquer les esprits et de révolutionner le marché des voitures électriques. Découvrons ensemble ce que nous réserve cette future star de la route.

Un design fidèle au concept original

Bien qu’elle arbore une silhouette résolument moderne, la nouvelle R5 reste fidèle à ses racines en reprenant les lignes emblématiques de son aînée, la Renault 5 des années quatre-vingt. Les designers ont su conserver l’esprit de la célèbre citadine tout en lui offrant un coup de jeune et une touche futuriste.

Les phares du prototype RENAULT 5 E-TECH électrique n’ont plus grand-chose en commun avec ceux de la R5 de l’époque. Et pourtant on reconnait son regard malicieux 👀



Le résultat est une voiture à l’allure séduisante et intemporelle, qui devrait autant plaire aux nostalgiques qu’aux adeptes de nouveauté.

Un tableau de bord inspiré des années quatre-vingt

L’intérieur de la nouvelle R5 ne laisse pas non plus indifférent. Renault a choisi de rendre hommage à l’original avec un tableau de bord aux saveurs d’années 80, agrémenté de touches modernes telles qu’un écran central dernier cri. L’ambiance rétrofuturiste est au rendez-vous, promettant une expérience de conduite unique.

Des performances et une autonomie compétitives

Sous le capot, la nouvelle R5 électrique n’a rien à envier à ses concurrentes. Selon les dernières rumeurs, elle devrait proposer une autonomie d’environ 300 km, pouvant atteindre jusqu’à 400 km selon les versions. Cette performance permettrait à la citadine de venir jouer sur le terrain des leaders du marché électrique, tout en conservant un tarif accessible.

Prix et pré-commandes : une accessibilité annoncée

Le prix de la nouvelle Renault 5 électrique devrait séduire avec un ticket d’entrée estimé à environ 25 000 €. La marque française propose déjà des pré-commandes pour les intéressés. Les premières livraisons devraient avoir lieu courant 2024.

Les points forts de la nouvelle Renault 5 électrique

Un design séduisant : La silhouette moderne et intemporelle de la R5 devrait plaire aussi bien aux nostalgiques qu'aux amateurs de nouveauté.

Une autonomie compétitive : Avec une autonomie d'environ 300 km, voire jusqu'à 400 km selon les versions, la R5 peut rivaliser avec les meilleures citadines électriques du marché.

Un prix attractif : Le tarif de la R5 électrique, estimé à 25 000 € pour l'entrée de gamme, la rend accessible et compétitive sur le marché.

Une ambiance rétro-futuriste : Le tableau de bord aux saveurs d'années 80 et les touches de modernité offrent une expérience unique pour les conducteurs.

La nouvelle Renault 5 électrique s’annonce comme un véritable succès pour la marque au losange. Elle parvient à allier tradition et technologie tout en proposant un produit attrayant et compétitif sur le marché des voitures électriques. L’enthousiasme autour de cette icône revisitée est palpable et devrait largement contribuer à son succès. Il ne reste plus qu’à patienter jusqu’à sa présentation officielle lors du Salon de Genève pour la découvrir dans toute sa splendeur.

