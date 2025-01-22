Volvo lève le voile sur ses ambitions futures : une gamme de SUV et de berlines électriques et hybrides à venir.

Un nouvel avenir pour Volvo : de l’électrique aux hybrides

Volvo revoit sa stratégie en matière de véhicules électriques et hybrides, en mettant l’accent sur de nouveaux modèles à venir dans les prochaines années. Alors que la marque suédoise avait promis une gamme entièrement électrique d’ici 2030, les ventes de voitures électriques n’ont pas répondu aux attentes. Cela les pousse à se tourner vers des modèles hybrides plus avancés tout en conservant l’électrique. Voici un aperçu des nouveaux véhicules à venir et des mises à jour de modèles existants.

Volvo ES90 : la berline électrique en approche

Le Volvo ES90, qui sera la version électrique de la berline S90, se prépare pour sa présentation officielle prévue en mars prochain. Disponible sur le site de Volvo, un aperçu de ce modèle révèle des lignes élégantes et contemporaines. Il rivalisera directement avec les modèles électriques de BMW, Mercedes et Audi, tels que le BMW i5 et le Mercedes EQE. Le ES90 adoptera la plateforme SPA2, également utilisée par le SUV EX90, avec des premières livraisons attendues pour le second semestre de l’année.

Volvo EX30 Cross Country : un SUV avec une touche rustique

Le Volvo EX30 Cross Country, dont la présentation a été repoussée, est maintenant attendu pour avril. Ce modèle dérive de la base du SUV électrique EX30, mais intègre des éléments de design qui rappellent les traditionnelles ranchères suédoises. De plus, il est envisagé que sa production, ainsi que celle des autres versions, soit transférée en Belgique, permettant ainsi d’éviter les tarifs douaniers de l’Union européenne.

Mises à jour des modèles XC60 et EX60

Au printemps, la marque lancera également des mises à jour significatives pour le Volvo XC60 et son futur modèle électrique, l’EX60. Le XC60, en production depuis 2017, recevra des améliorations esthétiques et technologiques pour rester compétitif sur le marché. Le nouveau EX60, quant à lui, sera doté de la plateforme SPA3 incorporant une architecture logicielle mise à jour.

Vers un futur modèle : le Volvo ES60

En regardant au-delà de 2023, le nouveau Volvo ES60 devrait faire ses débuts en 2026. Basé sur le même châssis que d’autres modèles de la série 60, il visera à rivaliser avec des véhicules comme le BMW i4 et les futurs Audi A4 ou Mercedes CLA. La création d’une version familiale, potentiellement nommée EV60, est également envisagée, suivant ainsi la tendance actuelle de la marque.