Volvo ES90 : Le Moment Décisif.

Le Volvo ES90, un véhicule au design distinctif, se positionne en tant que modèle phare de la marque, aux côtés de l’EX90. Son allure familiale rappelle un crossover, bien qu’il ne puisse pas être catégorisé clairement comme une berline ou un SUV. Cet article explore en détail les caractéristiques clés et la technologie de ce nouveau modèle.

Un design apprécié et spacieux

Volvo présente le modèle ES90 comme étant unique dans sa catégorie. Reprenant des éléments de design de la marque, le véhicule arbore les célèbres phares en forme de « marteau de Thor », flanqués de lampes de conduite verticales et d’une calandre simplifiée. Les feux arrière en forme de C, avec des lumières LED intégrées, rappellent également l’EX90. Le ES90, de type hatchback, offre un espace de chargement de 25,9 pieds cubes avec les sièges arrière rabattus, et 17,5 pieds cubes lorsque ceux-ci sont relevés, sans oublier un volume de 1,7 pieds cubes dans le compartiment avant.

Technologie avancée et performance

Construit sur la même architecture SPA2 que l’EX90, le ES90 affiche des dimensions légèrement différentes. Il dispose d’un empattement de 122 pouces, un peu plus long que son prédécesseur, mais sa longueur totale de 16,4 pieds est de quelques pouces inférieure. Le véhicule, doté d’un groupe motopropulseur entièrement électrique, garantit un espace généreux pour les passagers, avec 4,2 pouces d’espace pour les genoux et 37,8 pouces de hauteur sous plafond. L’intérieur est à la fois riche et minimaliste, équipé d’un écran central de 14,5 pouces, contrôlant toutes les fonctions du véhicule. Une configuration sophistiquée équipée de processeurs Nvidia Drive AGX Orin permet au ES90 de traiter plus de 500 trillions d’opérations par seconde, renforçant ainsi sa position en matière de sécurité et de performance au travers des données, des logiciels, et de l’intelligence artificielle.

Options de performance variées

Le Volvo ES90 sera proposé en trois variantes lors de son lancement. La version Single Motor intègre un moteur électrique entraînant les roues arrière avec une puissance maximale de 245 chevaux et une autonomie estimée à 400 miles. La version Twin Motor ajoute un second moteur pour entraîner les roues avant, avec une puissance combinée de 442 chevaux et une autonomie de 435 miles. La version la plus excitante, le ES90 Twin Motor Performance, augmente la puissance à 670 chevaux, avec un temps d’accélération de 0 à 60 mph en 3,9 secondes. Les précommandes pour le ES90 sont déjà ouvertes dans certaines régions d’Europe, le lancement aux États-Unis étant prévu dans un avenir proche, sans date précise pour le moment.

“Le Volvo ES90 allie nos technologies les plus avancées à un design scandinave élégant, offrant un confort supérieur,” a déclaré Jim Rowan, PDG de Volvo. Cette ambition de Volvo établit le ES90 comme un modèle phare dans un monde automobile de plus en plus numérique.