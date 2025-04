Nous sommes sous le charme de cette Maserati inspirée du Boomerang, une pièce unique fascinante.

Le Peralta S est une supercar unique, conçue par GFG Style, la société de design italienne fondée en 2015 par le célèbre designer Giorgetto Giugiaro et son fils, Fabrizio. S’inspirant du concept Boomerang de 1972 et basée sur la Maserati MC20, cette voiture utilise un toit à charnières avant pour accéder à la cabine et des fenêtres à ouverture en aile de mouette. La première apparition publique a eu lieu au Pastejé Automotive Invitational au Mexique.

Une voiture au design rétro-futuriste

Le nom du Peralta S rend hommage à Carlos Peralta, un collectionneur mexicain éminent qui a commandé sa construction. Sa carrosserie est fabriquée en aluminium façonné à la main, reprenant un design qui évoque les supercars à la forme de coin des années 1970 et 1980. Lorsque tout est fermé, une courbe continue traverse toute la longueur de la voiture, créant un véritable sentiment de rétro-futurisme. Les jantes fente rappelant le concept M1 Hommage de 2008 ajoutent à son charme.

Intérieur luxueux et performances impressionnantes

L’intérieur a également été entièrement personnalisé, avec une ligne d’aérations pour le contrôle climatique, des palettes de changement de vitesse montées sur colonne et une multitude de boutons sur le volant. Les commandes de clignotant sont placées à 1 et 11 heures, une configuration inédite. Comme toute supercar moderne, il y a beaucoup de cuir et de fibre de carbone à l’intérieur.

Bien que GFG n’ait pas précisé la base utilisée pour le Peralta S, l’intérieur semble étrangement similaire à celui de la Maserati MC20. Aucun chiffre de performance n’a été divulgué, mais si le groupe motopropulseur n’est pas modifié, cela pourrait signifier 621 chevaux et 538 lb-pi de couple provenant d’un V6 biturbo associé à une transmission automatique à double embrayage à huit vitesses alimentant les roues arrière.

Bien que les panneaux de carrosserie supplémentaires et le toit à canopée ajoutent du poids, ce qui pourrait nuire au temps de 0 à 60 mph d’origine de 2,9 secondes, le design est, selon nous, une justifiable perte de performance.

Le Peralta S a fait ses débuts mondiaux lors de l’invitation automobile Pastejé au Mexique, bien qu’il soit prévu qu’il apparaisse à d’autres événements, tels que la Monterey Car Week et le Goodwood Festival of Speed au cours de l’année.