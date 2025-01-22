L’Alpine A290 débarque sur le marché britannique – les commandes sont désormais ouvertes.

Le très attendu Alpine A290, l’un des rares modèles de voitures électriques sportives sur le marché, est désormais disponible à la vente au Royaume-Uni. Avec un prix de départ de 33 500 £, ce véhicule promet des performances palpitantes tout en préservant son empreinte écologique. Voici tous les détails tarifaires.

Des offres de financement attrayantes

Pour ceux qui souhaitent passer à l’action, des options de financement rendent l’offre encore plus alléchante. Par exemple, le modèle GT est proposé à 345 £ par mois avec un TAEG de 2,9 %, un acompte de 5 054 £ et un plafond annuel de 6 000 miles. Les premiers acheteurs peuvent également bénéficier d’un service VIP, incluant un entretien gratuit pendant trois ans (pour les clients de financement au détail) et l’accès à des expériences exclusives.

Une véritable galerie de performances

Galerie : Alpine A290 (2024)

Quelles expériences propose-t-on, demandez-vous ? Des moments agréables comme des journées sur circuit dans une Alpine A110 à Thruxton ou Knockhill, un accueil VIP lors d’événements de premier plan au Royaume-Uni, ou même une visite des coulisses et une projection de courses de F1 au siège d’Alpine à Enstone. Rien de moins que des souvenirs inoubliables.

Caractéristiques techniques et choix de couleurs

L’A290 ne se contente pas d’être esthétiquement plaisante ; elle est conçue pour la performance. Ce modèle compact, basé sur le nouvel Renault 5, est équipé d’une batterie de 52 kWh, offrant deux options de puissance : 180 ch ou 220 ch. Parmi les points forts, on trouve des freins Brembo, une suspension arrière multi-bras et un volant inspiré de la F1, muni d’un bouton de dépassement. Michelin a même créé trois options de pneus sur mesure, pour que les conducteurs puissent ajuster leur adhérence à leurs ambitions.

VERSION PRIX OTR GT 33 500 £ GT Premium 36 000 £ GT Performance 36 000 £ GTS 37 500 £ GTS Première Édition 38 500 £

En résumé, l’A290 arbore quatre couleurs de lancement – Noir Métallique, Blanc Perle, Bleu Alpine, et Gris Mat – avec des options bicolores chic pour les niveaux supérieurs, comme le Gris Ombre Mat avec toit Noir Diamant. Les intérieurs disposent de sièges en cuir Nappa bicolore, d’accents aux couleurs du drapeau tricolore, et de carrosseries au design dynamique.