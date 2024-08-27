Changements des tarifs de stationnement pour SUV à Paris à partir du 1er octobre : información essentielle à connaître

À partir du 1er octobre, de nouveaux tarifs de stationnement pour les SUV entreront en vigueur à Paris. Il est essentiel de connaître ces changements afin d’anticiper les coûts de stationnement liés à ce type de véhicule dans la capitale. Ces informations seront cruciales pour les conducteurs de SUV qui circulent régulièrement à Paris.

Les nouvelles dispositions tarifaires

À compter du 1er octobre prochain, Paris met en œuvre une nouvelle politique tarifaire pour le stationnement en voirie, qui concernera principalement certaines catégories de véhicules. Cette décision intervient après un vote des Parisiens en faveur de cette mesure. Les principales modifications portent sur une augmentation significative des tarifs de stationnement pour certains types de véhicules, en particulier les SUV.

Catégories de véhicules concernées

Les véhicules qui verront leurs tarifs de stationnement augmenter sont les suivants :

Véhicules thermiques ou hybrides de plus de 1600 kg (masse en service) avec un poids total autorisé en charge de moins de 3500 kg.

Véhicules 100% électriques dont la masse en service dépasse les 2 tonnes et avec un poids total autorisé en charge de moins de 3500 kg.

Exemptions et exceptions

Il est important de rappeler que les nouvelles tarifications ne s’appliquent pas aux stationnements résidentiels, professionnels, aux véhicules à basse émission ou au programme Handi’Stat. Néanmoins, les détenteurs de droits de stationnement résidentiel ou professionnel sédentaire seront facturés au tarif « visiteur » lorsqu’ils stationneront en dehors des voies mixtes de leurs zones de stationnement.

Grille tarifaire détaillée

Les nouveaux prix de stationnement varient en fonction des arrondissements, classés en Zone 1 (du 1er au 11e arrondissement) et Zone 2 (du 12e au 20e arrondissement). Les tarifs sont également établis par tranches de 15 minutes, pour une durée maximale de 6 heures consécutives.

Durée Prix Zone 1 Prix Zone 2 1h 18€ 12€ 2h 36€ 24€ 3h 72€ 48€ 4h 117€ 78€ 5h 171€ 114€ 6h 225€ 150€

Impact pour les automobilistes

Ces changements visent à encourager un usage plus responsable et une transition vers des véhicules plus écologiques. Pour les amateurs de grosses cylindrées et de SUV, cette politique pourrait entraîner un coût significatif supplémentaire s’ils souhaitent stationner en surface dans les rues de la capitale.

Recommandations pour les conducteurs

Pour éviter les nouveaux tarifs élevés, les conducteurs de véhicules concernés peuvent considérer les alternatives suivantes :

Opter pour des parkings souterrains qui proposent des tarifs souvent plus compétitifs.

Utiliser les transports en commun ou des solutions de mobilité partagée.

Investir dans des véhicules plus légers et moins polluants.

Dates et heures d’application

La nouvelle grille tarifaire s’appliquera du lundi au samedi, de 9h à 20h. Les dimanches et jours fériés ne sont pas concernés par ces changements.

Comprendre ces nouvelles mesures est crucial pour quiconque utilise un SUV dans Paris. En prenant en compte ces informations, les conducteurs pourront mieux planifier leurs déplacements et éviter les coûts élevés associés aux nouvelles tarifications.