Stationner un SUV Peugeot 3008 électrique à Paris : un coût de 225 € pour seulement six heures !

Vous avez décidé de stationner votre SUV Peugeot 3008 électrique à Paris ? Sachez que cela pourrait vous coûter jusqu’à 225 € pour seulement six heures de stationnement ! Découvrez les coûts cachés à prendre en compte pour éviter les mauvaises surprises.

Les nouveaux tarifs de stationnement pour les SUV à Paris

À partir du 1er octobre, Paris change la donne en matière de stationnement pour les SUV, et les Peugeot 3008 électriques ne font pas exception. Ces véhicules devront désormais s’acquitter d’un tarif beaucoup plus élevé, une réforme visant à décourager l’utilisation de modèles volumineux en milieu urbain.

Critères de surtaxe pour les Peugeot 3008 électriques

La mairie de Paris a pris soin de définir les critères qui déterminent la surtaxe pour les SUV. Pour un SUV 100% électrique tel que le Peugeot 3008, qui pèse 2 183 kg, la masse en service doit dépasser 2 000 kg pour être concernée. Cela signifie que les propriétaires de Peugeot 3008 électriques tombent sous le coup des nouveaux tarifs.

Tarifs selon les arrondissements de Paris

Le coût de stationnement varie considérablement selon l’endroit où vous vous trouvez dans la capitale. Dans les quartiers centraux, du 1er au 11e arrondissement, le tarif est majoré de 50% comparé aux zones périphériques. Ainsi, une heure de stationnement dans ces quartiers vous coûtera 18 €. En revanche, dans les arrondissements périphériques du 12e au 20e, le tarif est de 12 € par heure.

Impact financier pour six heures de stationnement

Stationner une Peugeot 3008 électrique dans le centre de Paris peut rapidement devenir onéreux. Pour six heures, cela représente un coût total de 108 € par heure, soit 108 € x 6 heures = 225 €. Un prix élevé qui incite à réfléchir davantage avant d’opter pour un stationnement prolongé en plein cœur de la capitale.

Comparaison avec le stationnement résidentiel

À titre de comparaison, les résidents de Paris peuvent souscrire à un abonnement de stationnement beaucoup plus abordable. Un véhicule léger de moins de 1 600 kg, par exemple, requiert un abonnement annuel de 45 € ou de 90 € sur trois ans. De plus, le coût journalier de stationnement est fixé à 1,50 €, avec un forfait de 9 € pour sept jours consécutifs.

Critère Coût ou règle Quartiers centraux (1er au 11e arrondissements) 18 €/h Zones périphériques (12e au 20e arrondissements) 12 €/h Durée de stationnement au centre pour 6 heures 225 € Abonnement résidentiel véhicule léger (1 an) 45 € Abonnement résidentiel véhicule léger (3 ans) 90 € Coût stationnement résidentiel journalier 1,50 € Forfait 7 jours consécutifs 9 €