Transformez votre véhicule au Superéthanol-E85 lors du Mondial de l’Auto à Paris : profitez d’offres exclusives !

Vous avez toujours rêvé de rouler de manière plus écologique et économique ? Le Superéthanol-E85 est la solution qu’il vous faut ! Profitez d’offres exclusives pour transformer votre véhicule lors du Mondial de l’Auto à Paris. Découvrez comment passer au vert tout en réalisant des économies dès maintenant !

Réalisez des économies significatives à la pompe

Avec un coût moyen de 0,875€ le litre, le Superéthanol-E85 se présente comme une alternative économique aux carburants traditionnels, tels que le gazole et l’E10, vendus respectivement à 1,643€ et 1,721€ le litre. De ce fait, en optant pour le boîtier de conversion, vous pourriez réaliser des économies comprises entre 40 et 50% sur vos frais de carburant, même en tenant compte d’une consommation légèrement supérieure.

Technologie innovante et simple à installer

L’innovation de Biomotors, appelée BIOFlex Air, sera mise en avant au Mondial de l’Auto de Paris. Brevetée et révolutionnaire, cette technologie permet non seulement une installation rapide et efficace, mais de surcroît, elle est compatible avec l’intégralité des véhicules à essence. Une connectivité Bluetooth intégrée permet également de suivre les économies réalisées en temps réel à l’aide d’une application mobile dédiée.

Profitez du Mondial de l’Auto pour des offres exclusives

Ne manquez pas l’opportunité unique d’assister aux démonstrations du système BIOFlex Air lors du Mondial de l’Auto de Paris. En plus de découvrir cette technologie de pointe, les participants pourront bénéficier d’offres de lancement exceptionnelles, facilitant ainsi la transition vers le Superéthanol-E85.

Démonstrations en direct et conseils d’experts

Les visiteurs auront la possibilité de découvrir par eux-mêmes la simplicité et l’efficacité du dispositif lors de démonstrations en direct. Les équipes présentes sur place seront à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et expliquer en détail le fonctionnement du boîtier de conversion.

Caractéristiques Détails Coût moyen E85 0,875€ par litre Économies potentielles 40 à 50% sur le carburant Technologie BIOFlex Air Compatibilité 100% des véhicules à essence Connectivité Bluetooth et application mobile Installation Simple et rapide Événement Mondial de l’Auto 2024 Offres Conditions exclusives pour les visiteurs Démonstrations En direct par Biomotors

