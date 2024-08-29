Carburant : En France, découvrez cette station où le prix du litre ne coûte que 65 centimes !

En France, la question du prix du carburant reste un sujet d’actualité majeur. Une station service offrant le litre à seulement 65 centimes a récemment attiré l’attention des automobilistes. Cette initiative suscite l’intérêt et soulève des questions sur les raisons d’une telle offre. Découvrons ensemble les détails de cette situation surprenante.

Chers passionnés de moteurs et de routes, préparez-vous à avoir une surprise de taille pour votre portefeuille ! Vous serez encore des milliers à prendre la route ce week-end, et si vous êtes dans le bon coin, vous pourriez faire le plein sans exploser votre budget. Nous parlons ici d’une station-service en France qui propose un prix imbattable à seulement 65 centimes le litre ! Curieux de savoir où cela se passe ? Laissez-moi vous guider.

Le Superéthanol-E85 à prix cassé

C’est presque trop beau pour être vrai, mais oui, ça l’est ! Le prix exceptionnel de 64,9 centimes par litre concerne le superéthanol-E85, un carburant qui fait de plus en plus parler de lui. Ce tarif irréel est affiché dans une station-service située à Ustaritz, dans les Pyrénées-Atlantiques. Vous avez bien lu : pour un plein de 50 litres, vous dépenserez à peine 32,45€. Si ce n’est pas un bon plan, je ne sais pas ce que c’est !

Le vrai pouvoir d’achat avec l’E85

Le prix moyen du superéthanol en France reste très compétitif, oscillant généralement entre 73 et 78 centimes le litre. En comparaison avec les prix actuels des autres carburants, l’E85 est indéniablement une option économique. Même avec une consommation légèrement supérieure d’environ 20% par rapport à l’essence ou au gazole, le calcul reste très favorable pour votre portefeuille.

Les prix moyens des autres carburants

Les autres carburants, bien que moins onéreux qu’il y a quelques mois, ne peuvent pas rivaliser. Voici les prix habituels :

Gazole : 1,651€ par litre

: 1,651€ par litre Essence sans-plomb : 1,773€ par litre

: 1,773€ par litre E10 : 1,753€ par litre

: 1,753€ par litre GPL : 1€ par litre

Malgré quelques variations selon les régions, vous verrez que l’E85 reste le champion toute catégorie.

Tableau comparatif des prix

Type de Carburant Prix Moyen (€/litre) E85 0,849 Superéthanol à Ustaritz 0,649 Gazole 1,651 Essence sans-plomb 1,773 E10 1,753 GPL 1,000

Une belle opportunité à ne pas manquer

Avis à tous les amateurs de performances et de courses : cet incroyable tarif est une excellente occasion de tester le superéthanol-E85, surtout si vous êtes en route pour une sortie ou une course ce week-end. Alors, si votre chemin vous mène du côté d’Ustaritz, ne manquez pas cette occasion en or pour faire le plein à moindre coût. Après tout, chaque centime économisé est un centime de plus pour entretenir et améliorer votre bolide!

Alors, prêts à découvrir ce joyau caché des carburants en France? À vos motos et voitures!