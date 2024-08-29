découvrez notre station de carburant proposant des prix imbattables à seulement 65 centimes le litre. profitez d'une qualité de service optimale et d'un approvisionnement régulier pour vos trajets. faites des économies sur votre plein tout en roulant en toute sérénité.

Carburant : En France, découvrez cette station où le prix du litre ne coûte que 65 centimes !

Rédaction :Antoine Blondain

En France, la question du prix du carburant reste un sujet d’actualité majeur. Une station service offrant le litre à seulement 65 centimes a récemment attiré l’attention des automobilistes. Cette initiative suscite l’intérêt et soulève des questions sur les raisons d’une telle offre. Découvrons ensemble les détails de cette situation surprenante.

découvrez notre station de carburant où le prix ne dépasse pas 65 centimes. profitez d'une qualité de service irréprochable et d'un carburant au meilleur prix pour faire le plein sans vous ruiner. ne manquez pas cette opportunité de remplir votre réservoir tout en faisant des économies.

Chers passionnés de moteurs et de routes, préparez-vous à avoir une surprise de taille pour votre portefeuille ! Vous serez encore des milliers à prendre la route ce week-end, et si vous êtes dans le bon coin, vous pourriez faire le plein sans exploser votre budget. Nous parlons ici d’une station-service en France qui propose un prix imbattable à seulement 65 centimes le litre ! Curieux de savoir où cela se passe ? Laissez-moi vous guider.

Le Superéthanol-E85 à prix cassé

découvrez notre station carburant avec des prix imbattables à 65 centimes le litre. profitez d'un service rapide et de commodités sur place pour un ravitaillement efficace et économique. faites le plein sans vous ruiner !

C’est presque trop beau pour être vrai, mais oui, ça l’est ! Le prix exceptionnel de 64,9 centimes par litre concerne le superéthanol-E85, un carburant qui fait de plus en plus parler de lui. Ce tarif irréel est affiché dans une station-service située à Ustaritz, dans les Pyrénées-Atlantiques. Vous avez bien lu : pour un plein de 50 litres, vous dépenserez à peine 32,45€. Si ce n’est pas un bon plan, je ne sais pas ce que c’est !

Le vrai pouvoir d’achat avec l’E85

Le prix moyen du superéthanol en France reste très compétitif, oscillant généralement entre 73 et 78 centimes le litre. En comparaison avec les prix actuels des autres carburants, l’E85 est indéniablement une option économique. Même avec une consommation légèrement supérieure d’environ 20% par rapport à l’essence ou au gazole, le calcul reste très favorable pour votre portefeuille.

Les prix moyens des autres carburants

Les autres carburants, bien que moins onéreux qu’il y a quelques mois, ne peuvent pas rivaliser. Voici les prix habituels :

  • Gazole : 1,651€ par litre
  • Essence sans-plomb : 1,773€ par litre
  • E10 : 1,753€ par litre
  • GPL : 1€ par litre

Malgré quelques variations selon les régions, vous verrez que l’E85 reste le champion toute catégorie.

Tableau comparatif des prix

Type de CarburantPrix Moyen (€/litre)
E850,849
Superéthanol à Ustaritz0,649
Gazole1,651
Essence sans-plomb1,773
E101,753
GPL1,000

Une belle opportunité à ne pas manquer

Avis à tous les amateurs de performances et de courses : cet incroyable tarif est une excellente occasion de tester le superéthanol-E85, surtout si vous êtes en route pour une sortie ou une course ce week-end. Alors, si votre chemin vous mène du côté d’Ustaritz, ne manquez pas cette occasion en or pour faire le plein à moindre coût. Après tout, chaque centime économisé est un centime de plus pour entretenir et améliorer votre bolide!

Alors, prêts à découvrir ce joyau caché des carburants en France? À vos motos et voitures!

Articles relatifs:

Ariel E-Nomad : Un buggy électrique puissant de 300 ch et léger de moins de 900 kg !

Une Porsche 911 Dakar contrefaite vendue à moitié prix : un coup d’œil sur cette affaire intrigante

JOURNAL PREMIERE EDITION

En tant que jeune média indépendant, Première édition a besoin de votre aide. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris sur Google News. Merci mille fois !

Contact Us

© 2026 Scribe

Privacy PolicyTerms of Service