Revue Hebdomadaire : IG Group Affiche des Résultats H1 Impressionnants, la FCA Réévalue les Règles de Devoir de Protection des Consommateurs, et Bien Plus Encore

Résumé des Performances Financières d’IG Group et CMC Markets

Dans un contexte marqué par des fluctuations importantes sur les marchés financiers, IG Group et CMC Markets se distinguent par leurs résultats financiers contrastés pour le premier semestre de l’exercice fiscal 2025. IG Group a affiché une nette augmentation de son chiffre d’affaires, tandis que CMC Markets maintient ses prévisions de revenu opérationnel pour l’année.

IG Group enregistre une augmentation significative de son chiffre d’affaires

Dans ses derniers résultats, IG Group a annoncé des revenus totaux de 522,5 millions de livres sterling pour le premier semestre de l’exercice fiscal 2025, se terminant le 30 novembre 2024, ce qui représente une augmentation de 11 % par rapport à l’année précédente. Son revenu net de trading a également augmenté de 12 % pour atteindre 451,7 millions de livres. Selon des documents précédents de Finance Magnates, IG avait généré 278,9 millions de livres en revenus au cours des trois premiers mois de cet exercice, tandis que le chiffre d’affaires pour le second trimestre était de 243,6 millions de livres, enregistrant une baisse de 12,6 % par rapport au trimestre précédent.

Carnet de commande solide pour CMC Markets

Dans le même temps, CMC Markets, un autre courtier coté à Londres, a réaffirmé ses prévisions de revenu net opérationnel pour l’année lors de sa mise à jour de trading récente pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2024. Le PDG de CMC Markets, Peter Cruddas, a déclaré : « Nous restons confiants de répondre aux prévisions établies plus tôt cette année, avec un revenu net opérationnel attendu en ligne avec le consensus du marché, soutenu par un solide pipeline de partenariats B2B et une expansion continue des produits. »

Évolutions réglementaires au Royaume-Uni

Sur le plan réglementaire, l’Autorité de conduite financière (FCA) du Royaume-Uni envisage de réduire le fardeau réglementaire des entreprises en supprimant la nécessité d’un « Champion du devoir des consommateurs » et en reportant l’introduction de nouvelles règles de protection des consommateurs si elles sont déjà couvertes par le devoir existant. Ces plans ont été divulgués dans une lettre de son PDG, Nikhil Rathi, au Premier ministre britannique ainsi qu’au Chancelier et au Secrétaire d’État, rendue publique la semaine dernière. La lettre souligne les intentions de la FCA de réduire plusieurs obstacles bureaucratiques. Les règles du devoir des consommateurs sont entrées en vigueur à la fin juillet dernier, englobant le secteur plus large des services financiers au Royaume-Uni et ciblant les services offerts aux clients de détail.

Retour en force des investisseurs de détail à Hong Kong

Par ailleurs, le paysage de l’investissement de détail à Hong Kong connaît une transformation visible avec environ 50 000 comptes de trading auparavant inactifs qui renaissent, marquant un changement décisif dans le sentiment des investisseurs. Cette reprise représente une augmentation de 3 % du nombre total d’investisseurs en ligne de détail, brisant ainsi une tendance à la baisse de trois ans. Cette résurgence coïncide avec une adoption croissante des outils d’intelligence artificielle parmi les investisseurs locaux. Les données actuelles montrent que 17 % des traders utilisent déjà des solutions basées sur l’IA dans leurs décisions d’investissement, tandis que 43 % des investisseurs se disent intéressés par l’incorporation de ces technologies dans leurs stratégies de trading.