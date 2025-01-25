Ryan Reynolds, Eva Longoria, Kate Upton et Rob McElhenney font leur entrée dans le soccer colombien : une annonce officielle de La Equidad.

Le communiqué officiel diffusé sur les plateformes du club La Equidad de Bogotá confirme que le groupe Tylis-Porter devient propriétaire du club, qui appartenait jusqu’à quelques heures au groupe La Equidad Seguros. Bien que l’arrivée de capitaux étrangers dans les clubs de football locaux constitue une grande nouvelle, la présence de personnalités telles que les acteurs Ryan Reynolds, Eva Longoria, Rob McElhenney, le mannequin Kate Upton, le joueur de baseball Justin Verlander et l’ancien basketteur Shawn Marion, entre autres, n’est pas passée inaperçue.

Les détails de la transaction

Dans l’attente d’en savoir plus, il est connu que le modèle de gestion de Wrexham FC au pays de Galles, également dirigé par ce groupe économique, sera maintenu, en plus d’établir un contact plus étroit avec le football local, notamment avec Necaxa au Mexique. Toutefois, des changements sont envisagés pour l’équipe de la capitale colombienne, sachant que le nom, le blason et les couleurs proviennent de la compagnie d’assurance fondée dans les années 1980.

Qui sont les nouveaux propriétaires de La Equidad en Colombie ?

Après une période d’attente, le 16 janvier 2025, un article dans The Athletic a révélé la nouvelle pour le monde entier, en passant en revue les stars internationales qui viennent de rejoindre le football colombien grâce à cette acquisition : « Un consortium américain dirigé par l’investisseur immobilier Al Tylis et le dirigeant du Club Necaxa Sam Porter a finalisé l’acquisition de l’équipe de football colombienne La Equidad, soutenue par des investisseurs prestigieux tels que les acteurs Ryan Reynolds, Rob McElhenney et Eva Longoria ».

Dans un bref aperçu, le club, jusqu’alors connu sous le nom de ‘Los Aseguradores’ en raison de ses origines, est décrit ainsi : « La Equidad est basée dans la capitale colombienne, Bogotá, où se trouve le stade Metropolitano de Techo, qui a une capacité de 10 000 spectateurs. L’équipe a terminé à la 13ème place sur 20 lors de la phase de la ligue 2024 en Colombie. Le club a été fondé en 1982 par une compagnie d’assurance également appelée La Equidad ».

Concernant le consortium d’investisseurs, le rapport mentionne également d’autres figures importantes : « Le consortium, qui inclut aussi le lanceur de la MLB Justin Verlander et sa femme, la mannequin Kate Upton, a acquis plus de 99 % du club pour une évaluation de plus de 30 millions de dollars, selon des sources proches du dossier qui ont souhaité garder l’anonymat ». Ce chiffre, en dollars américains, est sujet à caution, car des montants moins élevés circulaient auparavant dans le milieu colombien.

Dans le communiqué officiel de La Equidad, accompagné de détails et d’explications supplémentaires, on peut lire, dans un ton de joie : « Le groupe d’investissement nord-américain dirigé par Al Tylis et Sam Porter a finalisé l’acquisition de notre club. Ce processus a été couronné de succès et a reçu l’approbation de la DIMAYOR (Division Mayor del Futbol Profesional Colombiano). Ce partenariat marque le début d’une stratégie claire et durable qui nous permettra de continuer à croître. »

« Nos nouveaux propriétaires s’engagent à investir dans des domaines clés, y compris nos équipes de jeunes et féminines, qui sont des piliers fondamentaux de notre institution, » précise le communiqué, en mettant en avant la présence des investisseurs célèbres.

Pour ceux qui se demandent qui sont les leaders de cette nouvelle société, il est précisé : « Al Tylis, propriétaire et partenaire de gestion de l’équipe de pickleball DC, ainsi que membre du conseil d’administration de l’United Pickleball Association, co-propriétaire de Club Necaxa, ainsi que membre du conseil d’administration des New Zealand Breakers et de G2 Esports, l’une des équipes d’e-sport les plus importantes. Sam Porter partage la propriété de Club Necaxa et a été précédemment directeur de la stratégie de DC United. »

Pour l’heure, dans l’attente de futures décisions, tout est encore communiqué et géré comme La Equidad, mais un nouveau club s’éveille, avec un investissement économique qui pourrait changer sa réalité au sein de la ligue colombienne.