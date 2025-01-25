Marché des camping-cars en 2024 : Une croissance solide face aux défis.

L’industrie du caravaning en Allemagne a enregistré un bilan notable en 2024, marqué par des succès ainsi que par des défis. Un total de 96 392 véhicules récréatifs nouvellement immatriculés a été enregistré, ce qui représente une augmentation de 6,7 % par rapport à l’année précédente.

Une performance record dans un marché dynamique

Ce chiffre représente le troisième meilleur résultat de l’histoire de l’industrie. La catégorie des camping-cars a particulièrement connu un développement remarquable, avec 74 718 nouvelles immatriculations et une croissance de 9,1 %, dominant ainsi le marché.

Baisse de la production malgré une forte demande

Malgré cette augmentation satisfaisante des nouvelles immatriculations, les fabricants doivent faire face à des ajustements du côté de la production. Au total, 118 500 véhicules récréatifs ont été fabriqués, ce qui représente une baisse de 16,4 % par rapport à 2023. Cette baisse se reflète également dans le chiffre d’affaires de l’industrie, qui s’élève à 15,1 milliards d’euros, soit environ six pour cent en dessous du niveau record de l’année précédente.

« Le marché est globalement robuste, mais les défis en matière de production ne peuvent être ignorés », explique Daniel Onggowinarso, directeur général de l’Association de l’industrie du caravaning (CIVD).

Les camping-cars comme moteur de croissance

Des tendances claires se dégagent au sein du segment. Les fourgons aménagés poursuivent leur tendance à la hausse. Leur flexibilité et leurs caractéristiques de confort continuent d’en faire le choix préféré de nombreux acheteurs. Cependant, la situation est différente pour les caravanes, dont les nouvelles immatriculations ont diminué de 1 % pour atteindre 21 674 unités, tandis que la production a chuté d’environ 24 %.

Les principales entreprises de l’industrie ont ajusté leurs stratégies pour 2024. Le Groupe Hymer, qui comprend des marques telles que Bürstner, Carado, Dethleffs, Sunlight et Etrusco, a adapté ses plans de production aux nouvelles conditions de cadre. Le Groupe Pössl et le Groupe Trigano, qui inclut Challenger et Forster, ont agi de manière similaire. Le Groupe Knaus Tabbert a été particulièrement touché : les interruptions de production dans deux usines soulignent les difficultés dans l’industrie.

Le marché de l’occasion en plein essor

Le marché des véhicules d’occasion a établi un nouveau record avec 187 219 nouvelles immatriculations, dépassant ainsi le précédent résultat record. La meilleure disponibilité des véhicules et des conditions attrayantes ont particulièrement contribué à ce succès. Parallèlement, les délais d’attente pour les véhicules personnalisés ont été considérablement réduits.

Au niveau européen, la situation est similaire à celle de l’Allemagne, avec une augmentation des nouvelles immatriculations de 5,2 % pour atteindre plus de 221 000 unités. Les camping-cars dominent avec une hausse de 9,6 % (plus de 160 000 nouvelles immatriculations), tandis que le segment des caravanes a subi une baisse de 4,7 % pour atteindre 60 865 unités. L’Allemagne demeure le plus grand marché des ventes, suivie par la France et le Royaume-Uni.

Le tourisme de caravaning reste stable

La tendance des vacances sur roues continue. En 2024, l’industrie a enregistré 54,5 millions de nuitées dans des campings et 13,5 millions de nuitées sur des aires de services pour camping-cars. Le chiffre d’affaires touristique qui en découle s’élève à plus de 19,5 milliards d’euros, dont environ 6,4 milliards d’euros restent directement dans les régions de vacances.

Les prévisions pour 2025 sont prudemment optimistes. La CIVD anticipe une nouvelle consolidation du marché et une légère baisse de la production à environ 93 000 véhicules, soit une chute d’environ quatre pour cent. Néanmoins, l’enthousiasme pour le caravaning reste intact. « Les nouvelles immatriculations sont toujours à un très bon niveau« , souligne Onggowinarso.