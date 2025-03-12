Le marché du leasing automobile explose avec plus de 80 600 immatriculations au dernier trimestre.

Le secteur du leasing automobile en pleine expansion en Espagne

Le secteur du leasing automobile continue de croître robustement en Espagne, avec des chiffres montrant une adoption accrue parmi les consommateurs. La tendance se renforce, soulignant l’attrait de cette solution de mobilité innovante pour divers utilisateurs.

Une croissance continue des immatriculations

Les données fournies par l’Association Espagnole de Location de Véhicules (AER) montrent une dynamique positive sur le marché du leasing. Au dernier trimestre, les immatriculations de véhicules sous contrat de leasing ont observé une augmentation marquée. En décembre 2024, une hausse de 24,14 % a été enregistrée par rapport à décembre 2023, avec un total de 33 597 véhicules immatriculés contre 27 063 l’année précédente.

Bien que le début de l’année 2025 ait connu une légère contraction, avec une baisse de 0,66 % en janvier 2025 (20 423 immatriculations), cette fluctuation est courante dans le secteur. Cependant, février 2025 a également montré une reprise, avec une augmentation de 3,41 % des immatriculations par rapport au même mois l’année précédente, atteignant 26 587 unités. Cela montre que le secteur du leasing a une grande capacité d’adaptation aux fluctuations du marché.

Le leasing : une solution de choix pour les entreprises

Le leasing automobile est particulièrement prisé par le secteur des entreprises. En février 2025, il a représenté 45,37 % de toutes les immatriculations réalisées par des entreprises, témoignage de l’attrait croissant pour cette formule. En février, le leasing a également atteint une part de 24,22 % du marché global des immatriculations, soit un véhicule neuf sur quatre sur les routes espagnoles issu de ce mode.

Les véhicules utilitaires légers, ainsi que les fourgonnettes et pick-ups, dominent le marché, représentant 36,38 % des transactions en février 2025. En ce qui concerne les avantages, le leasing séduira tant les particuliers que les entreprises grâce à sa flexibilité, ses économies de coûts, et la tranquillité d’esprit qu’il offre dans l’entretien des véhicules.

Total Renting : un service au cœur du mouvement

Total Renting se positionne comme un acteur majeur dans le secteur, proposant une vaste gamme de véhicules à des prix compétitifs tout en incluant tous les frais associés. Cette entreprise se distingue par son engagement à satisfaire la clientèle, allant des particuliers aux dirigeants d’entreprise.

Les experts de Total Renting s’assurent de fournir un soutien personnalisé, garantissant ainsi un processus d’acquisition simple et transparent. En plus, l’entreprise adopte une approche durable en proposant des alternatives électriques et hybrides, répondant ainsi aux nouvelles attentes des consommateurs en matière de mobilité.

Cette tendance à la hausse dans le secteur du leasing démontre que cette solution continue de séduire ceux qui recherchent des options de mobilité sans les contraintes de la propriété individuelle. En cette période de transformation, Total Renting affirme son rôle de leader grâce à son modèle innovant axé sur le client.