Lynk&Co 02 : Découvrez le SUV électrique qui va vous surprendre avec son prix compétitif !

Le Lynk&Co 02 est un SUV électrique qui va vous étonner par son rapport qualité-prix. Découvrez cet véhicule qui allie performance, design et respect de l’environnement, le tout à un tarif compétitif. Un concentré d’innovation et de modernité qui saura vous séduire.

Une Entrée Marquée sur le Marché des SUV Électriques

L’accent est mis sur les modèles électriques abordables cette année, et c’est précisément dans cette dynamique que le Lynk&Co 02 s’inscrit fermement. Après le SUV hybride 01, la marque chinoise impressionne avec son 02, un SUV entièrement électrique conçu pour conquérir le public européen.

Une Plateforme Inspirée, une Autonomie Engageante

Bien que sa longueur de 4,46 mètres pourrait le comparer à ses grands cousins comme le Volvo C40, le Lynk&Co 02 repose en réalité sur la plateforme SEA de l’EX30, ce qui lui confère une dimension plus compacte et pratique. Avec ses 272 chevaux déployés aux roues arrière et une batterie de 66 kWh, ce SUV offre une autonomie de 445 km, une performance qui le place au-dessus de nombreux concurrents dans la même fourchette de prix.

Des Caractéristiques Haut de Gamme à un Prix Incroyable

Proposé à partir de 35 495 €, le Lynk&Co 02 se positionne de manière agressive. Sans bonus écologique, son tarif reste tout de même compétitif, surtout lorsque l’on considère son équipement de série exceptionnel, incluant :

Système audio Harman Kardon

Technologie de connectivité 5G

Chargeur embarqué de 11 kW (22 kW pour une finition supérieure)

Charge rapide 150 kW

Jantes de 19 ou 20 pouces

Écran tactile central de grande taille

Le Défi de la Commercialisation Numérique

Avec une infrastructure de vente limitée, Lynk&Co a choisi de commercialiser le 02 en ligne, ouvrant ainsi la voie à une approche innovante dans un marché concurrentiel où chaque détail compte pour séduire les consommateurs.

Attribut Valeur Lynk&Co 02 Prix de base 35 495 € Moteur 272 ch, propulsion arrière Batterie 66 kWh Autonomie 445 km Connexion Internet 5G Système Audio Harman Kardon Charge rapide 150 kW Écran central Grand écran tactile Commercialisation En ligne uniquement Origine Chine

