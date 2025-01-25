Pourquoi Solana explose-t-il ? L’activité sur la blockchain s’envole après le lancement du memecoin de TRUMP.

La montée fulgurante du marché des stablecoins de Solana

Le marché des stablecoins de Solana (SOL) a connu une montée spectaculaire, alimentée par un catalyseur inattendu : le TRUMP, une memecoin associée à l’ancien président américain Donald Trump. Cette frénésie alimentée par un mème a permis à l’offre totale de stablecoins de Solana d’atteindre un chiffre jamais vu de 10 milliards de dollars, doublant en seulement quelques semaines.

Le marché des stablecoins de Solana

Solana, une blockchain réputée pour sa rapidité et ses transactions à faible coût, est récemment devenue le point central d’une augmentation massive de la liquidité des stablecoins. Selon des données fournies par Artemis Terminal, l’offre totale de stablecoins de Solana a grimpé à 10,5 milliards de dollars, enregistrant une hausse importante depuis le début de janvier.

En tête de cette avancée se trouve l’USDC de Circle, dont la circulation a dépassé les 8 milliards de dollars, ajoutant plus de 4 milliards de dollars rien qu’au cours de ce mois. Parallèlement, l’offre de Tether (USDT) aurait plus que doublé, atteignant 2 milliards de dollars contre seulement 917 millions auparavant. Les stablecoins comme l’USDC et l’USDT jouent un rôle essentiel dans l’écosystème de la cryptomonnaie, en fournissant la liquidité nécessaire pour les transactions sur des plateformes décentralisées.

Avec des volumes de transactions en forte hausse, la blockchain de Solana s’est transformée en un hub florissant pour le commerce des cryptomonnaies. Le point de basculement de cette montée fulgurante a eu lieu avec le lancement de la TRUMP coin, le 17 janvier, sur l’échange décentralisé de Solana, Meteora.

Impact de la Memecoin TRUMP

Bien qu’elle ait d’abord été échangée contre l’USDC, l’excitation autour du TRUMP coin a rapidement entraîné une demande massive pour le stablecoin de Solana. L’arrivée de cette memecoin a coïncidé avec une activité déjà accrue au sein de l’écosystème de Solana, favorisée par des développements en faveur des cryptomonnaies.

Néanmoins, la memecoin a engendré sa propre frénésie, provoquant des volumes de transactions record sur les DEX et propulsant Solana sous les projecteurs. Grâce à cette augmentation de l’activité de trading on-chain, les échanges décentralisés basés sur Solana ont établi un nouveau record quotidien de volume à 25 milliards de dollars.

Cela représente 74 % du volume total des échanges DEX sur toutes les blockchains, une étape significative pour le réseau. Cette envolée d’activité s’est également répercutée sur le token natif de Solana, le SOL, qui a surperformé le marché global avec un gain de 20 %, dépassant largement la progression de 2 % du Bitcoin.