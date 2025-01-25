La femme de Raphinha dénonce des attaques racistes « malades » : « femme d'un singe », « ton enfant est celui de Koundé »...

Insultes Racistes et Sexistes : La Réaction de la Femme de Raphinha

Après la victoire de Barcelone contre Benfica lors d’un match de la Ligue des champions, Natalia Rodrigues Belloli, épouse du footballeur Raphinha, a dénoncé sur les réseaux sociaux les abus racistes et sexistes dont elle et sa famille ont été victimes. Cette situation met en lumière l’ampleur du harcèlement en ligne, surtout envers les proches des athlètes.

Une Dénonciation Choquante sur Instagram

Sur son compte Instagram, Natalia a partagé des messages profondément inquiétants qu’elle a reçus après le match. « Vous savez que je n’expose jamais ce genre de choses, mais ce n’est rien comparé aux attaques que nous subissons régulièrement. Cette fois, j’ai décidé de le publier pour que vous puissiez voir à quel point certaines personnes sont malades », a-t-elle écrit. Elle a expliqué que, bien qu’elle ait été sans ces commentaires pendant un temps, leurs contenus étaient choquants.

Exemples d’Insultes et Réactions

Les insultes comprises des termes tels que « pute brésilienne », « femme d’un singe trompeur » ou « ton fils appartient à Koundé ». Natalia a également reçu des menaces de mort dirigées contre son fils, âgé de moins de deux ans, ainsi que contre son époux. Ces abominations révèlent une facette sombre du soutien apporté à des figures sportives, soulignant la nécessité d’une prise de conscience et d’une lutte contre le racisme et le sexisme dans le monde sportif et au-delà.

Suite à sa publication, plusieurs utilisateurs ayant tenu des propos injurieux ont supprimé leurs comptes, sans qu’aucune mesure plus sévère n’ait été rapportée pour contrer ce type de comportement sur les réseaux sociaux.