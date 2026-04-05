Jusqu’où FC Barcelone peut-il briller cette saison en Ligue des champions ?

Résumé: Le FC Barcelone a fait son retour en force sur la scène de la Ligue des champions, avec une victoire écrasante de 8-3 en cumulant les matchs contre Newcastle United. La question demeure : jusqu’où cette équipe peut-elle aller cette saison ?

Barcelone : un retour triomphant en Ligue des champions

Le FC Barcelone s’est de nouveau hissé sous les projecteurs de la Ligue des champions, et sa victoire décisive de 8-3 contre Newcastle United soulève une question familière : jusqu’où peut aller cette équipe ? L’heure n’est plus à l’hypothèse. Sous la conduite de Hansi Flick, Barcelone affiche une attaque explosive et un regain de confiance, se positionnant ainsi comme un prétendant sérieux alors qu’il se prépare à affronter l’Atlético de Madrid en quart de finale. La domination de Barcelone contre Newcastle ne s’est pas seulement manifestée par la qualification, mais aussi par la manière dont cela a été réalisé.

Un adversaire redoutable en perspective

Cependant, le prochain pas sera un défi de taille. L’Atlético de Madrid a historiquement été un adversaire difficile pour Barcelone en Europe. Les deux équipes se sont rencontrées à deux reprises lors des phases à élimination directe de la Ligue des champions, à chaque fois en quart de finale, et l’Atlético a franchi le cap chaque fois. Cette histoire ajoute une pression supplémentaire sur une équipe barcelonaise cherchant à prouver qu’elle peut surmonter ses échecs passés.

Ce match promet également d’être à fort enjeu. La campagne de L’Atlético en Ligue des champions a été marquée par des rencontres riches en buts, totalisant 55 buts au cours de leurs 12 matchs, y compris une dramatiques rencontre en huitièmes de finale contre Tottenham Hotspur. Leur récente victoire 4-3 sur Barcelone lors des demi-finales de la Copa del Rey suggère également qu’ils savent comment exploiter cet adversaire.

Barcelone peut-elle maintenir son niveau ?

La grande question demeure : Barcelone peut-elle maintenir ce niveau face à l’élite ? Marquer des buts n’a pas été un problème ; contrôler les matchs et gérer les moments de forte pression sont souvent les domaines où leurs campagnes européennes se sont effondrées ces dernières années. L’approche disciplinée de l’Atlético et son expérience en football à élimination directe vont tester cette facette de l’équipe de Flick.

Si Barcelone parvient à surmonter l’Atlético, la conversation passera de la possibilité à l’attente. Leur forme actuelle laisse entendre qu’ils possèdent la qualité offensive nécessaire pour battre n’importe quelle équipe encore en lice dans le tournoi. Toutefois, leur parcours vers la finale nécessitera probablement de surmonter plusieurs adversaires aux profils tactiques différents, un défi qui leur a souvent causé des soucis par le passé.

Pour l’instant, l’attention reste braquée sur les quarts de finale. Barcelone a prouvé qu’il pouvait dominer ses adversaires, mais pour se rétablir comme la meilleure équipe d’Europe, elle doit montrer qu’elle peut gagner des matchs serrés et sous forte pression contre des équipes comme l’Atlético. Cela déterminera finalement jusqu’où cette équipe peut aller et si elle peut enfin mettre fin à une attente de dix ans pour soulever à nouveau le trophée de la Ligue des champions.