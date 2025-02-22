La Concacaf sanctionne Gato Ortiz pour son obsession envers Messi.

La Confédération de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes (Concacaf) a décidé de sanctionner l’arbitre mexicain Marco Antonio Ortiz suite à une interaction inappropriée avec Lionel Messi. L’incident s’est produit à la fin du match opposant l’Inter Miami au Sporting Kansas City dans le cadre de la Concachampions.

Sanction contre Marco Antonio Ortiz

Selon les informations rapportées par ESPN, après une enquête, Concacaf a déterminé que Ortiz avait enfreint les règlements de la compétition. Bien qu’il n’ait pas demandé le maillot de Lionel Messi, il a sollicité un autographe pour une cause noble, ce qui est néanmoins interdit.

« Suite à une enquête, Concacaf a appris que l’arbitre a approché le joueur pour demander un autographe pour un proche ayant des besoins spéciaux. Les actions de l’arbitre ne sont pas conformes au Code de conduite de la Confédération pour les officiels de match et les processus nécessaires pour de telles demandes », indique un communiqué.

Après la controverse sur les réseaux sociaux, Marco Antonio Ortiz a accepté de se conformer aux mesures qui seront prises : « L’arbitre a reconnu son erreur, s’est excusé pour l’incident et a accepté les actions disciplinaires appliquées par Concacaf. »

Protestation de Sporting Kansas City contre l’arbitre

D’autre part, ESPN a révélé que l’équipe de Kansas City a soumis le cas à Concacaf et à la MLS pour qu’elles agissent en conséquence.

« Nous avions informé Concacaf et Major League Soccer de l’incident survenu après le match de mercredi contre l’Inter Miami. Nous attendons une revue approfondie et les actions que Concacaf prendra à cet égard« , ont-ils déclaré.

Pour l’instant, Concacaf n’a pas encore précisé les mesures disciplinaires prises à l’encontre de Marco Antonio Ortiz, qui accumule ainsi un nouveau chapter controversé dans son parcours, surtout après la finale entre l’Amérique et Cruz Azul.

L’Inter Miami a remporté 1-0 en match aller contre le Sporting Kansas City, avec un match retour prévu le mercredi 25 février au Chase Stadium pour déterminer quel club accèdera aux huitièmes de finale de la Concachampions, où le vainqueur affrontera le Cavalier de la Jamaïque.