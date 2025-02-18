Le premier match de Lionel Messi en Concachampions suspendu à cause des intempéries à Kansas City.

En raison des conditions météorologiques extrêmes à Kansas City, le premier match de Lionel Messi dans la Concacaf Champions Cup devra attendre. La rencontre entre Inter Miami et Sporting Kansas City, initialement prévue pour le 18 février, a été reportée d’un jour à cause de températures pouvant descendre jusqu’à -19 degrés Celsius.
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Un report pour des conditions météo extrêmes
Le match, qui devait se dérouler au Children’s Mercy Park, a été repoussé au 19 février. La Confédération de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes (Concacaf) a pris cette décision en prévision d’une forte tempête de neige dans la région.
Dans un communiqué, Concacaf a indiqué : « En raison des conditions climatiques rigoureuses qui affecteront la zone métropolitaine de Kansas City dans les prochaines 24 heures, y compris des accumulations de neige significatives, le match prévu au Children’s Mercy Park, initialement programmé pour le 18 février, se déroulera désormais le 19 février à 19h00, heure locale (20h00 ET) ».
La confédération a ajouté : « La décision de reprogrammer la rencontre vise à prioriser la sécurité des joueurs et des spectateurs, en étroite coordination avec les deux clubs participants et les autorités locales. »
Messi présent lors du match reporté
Malgré le report, l’entraîneur argentin d’Inter Miami, Javier Mascherano, a confirmé que Lionel Messi sera bien sur le terrain.
« La disponibilité de Messi est de 100% et je peux garantir que Leo jouera, » a déclaré Mascherano, comme rapporté par ESPN.
L’entraîneur a également mentionné que l’équipe continuera de jouer selon les plans établis durant la pré-saison, à une semaine du début de la MLS.
« Nous essaierons d’être les protagonistes et de suivre la même ligne que celle que nous avons suivie tout au long de la pré-saison. Évidemment, le facteur météo, surtout en cas de neige, peut affecter ou conditionner notre jeu, mais nous y allons avec l’espoir d’obtenir un bon résultat qui nous mènera aux playoffs, » a expliqué Mascherano.
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