MotoGP – Grand Prix de Saint Marin 2024 : Martin prend l’ascendant sur Bagnaia dès le début et s’impose avec brio !

Ce week-end au Grand Prix de Saint-Marin 2024, le pilote Jorge Martin a brillé en prenant rapidement l’ascendant sur Francesco Bagnaia pour finalement s’imposer avec éclat. Une course palpitante et pleine de rebondissements qui a tenu en haleine les passionnés de MotoGP.

Un Départ fulgurant de Jorge Martin

Auteur d’un excellent départ, Jorge Martin a pris immédiatement l’ascendant sur ses adversaires lors de la course sprint du Grand Prix de Saint-Marin. Parti de la quatrième position sur la grille, le pilote Pramac a profité d’un envol parfait pour dépasser rapidement Francesco Bagnaia et virer en tête dès les premiers virages.

Un rythme maîtrisé

Une fois en tête, l’Espagnol s’est concentré sur la gestion de son rythme de course. Créant un écart d’une petite seconde sur Bagnaia, Martin a démontré une maîtrise impeccable de sa machine. L’Italien, bien qu’ardent dans sa poursuite, n’a jamais été en mesure de lancer une véritable offensive contre le leader.

Troisième place pour Franco Morbidelli

En parallèle, Franco Morbidelli a réalisé une performance solide, montant sur la troisième marche du podium. Le pilote italien a su tenir bon face aux tentatives de remontée d’Enea Bastianini, prouvant sa constance et sa détermination.

Marc Marquez : un spectacle constant

Parti en neuvième position, Marc Marquez a offert un véritable show aux spectateurs. Le multiple champion du monde a dépassé plusieurs concurrents, notamment les KTM de Jack Miller et Brad Binder, avant de conclure sa course avec un duel passionnant contre Pedro Acosta, qu’il a finalement surpassé pour terminer au cinquième rang.

Le circuit de Misano

Le Grand Prix de Saint-Marin s’est déroulé sur le circuit Marco Simoncelli de Misano, un tracé de 4 230 m de long avec une largeur de 12 m. Ce circuit comprend 6 virages à gauche, 10 à droite et la plus longue ligne droite mesure 530 m. Les pilotes ont parcouru un total de 27 tours, soit une distance totale de 114,10 km.

Élément Détail Départ Jorge Martin 4e sur la grille Tête de course Martin dès les premiers virages Gestion de l’écart 1 seconde d’avance Podium Martin, Bagnaia, Morbidelli Fin de course Martin s’impose après 13 tours Position de Marquez 5e place après plusieurs dépassements Remontée Marquez dépasse Miller, Binder, Acosta Écart au championnat 26 points de Martin sur Bagnaia

Le Programme de la Journée

Les événements de la journée incluaient les qualifications en matinée et la course sprint à 15h, toutes deux diffusées sur Canal + Sport 360. La tension était palpable dès les qualifications, chaque pilote cherchant à optimiser sa position de départ pour la course de l’après-midi.