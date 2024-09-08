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MotoGP – Grand Prix de Saint-Marin 2024 : Márquez décroche sa deuxième victoire consécutive !

Rédaction :Antoine Blondain

Le Grand Prix de Saint-Marin 2024 restera dans les annales du MotoGP grâce à la performance exceptionnelle de Márquez. En décrochant sa deuxième victoire consécutive, le pilote espagnol a une nouvelle fois démontré son talent et sa détermination sur la piste. Retour sur une course pleine de rebondissements et de passion pour les amateurs de sensations fortes et de compétition automobile.

Márquez triomphe sous la pluie

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Le Grand Prix de Saint-Marin 2024 s’est déroulé dans des conditions météorologiques capricieuses, ajoutant une touche de suspense à cette 13ᵉ manche de la saison MotoGP. Marc Márquez, véritable maître sous la pluie, a su tirer parti de ces conditions difficiles pour décrocher sa deuxième victoire consécutive cette saison. Avec une performance impressionnante, il dépasse ses concurrents dans une course palpitante du début à la fin.

Bagnaia à la poursuite de la victoire

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Francesco Bagnaia, en pole position pour la deuxième fois cette saison, était le favori pour cette course. Après une performance spectaculaire à Assen, où il avait dominé à la fois le sprint et la course principale, il espérait réitérer cet exploit. Bagnaia a également battu le record du circuit de Misano, démontrant une fois de plus sa maîtrise de la piste. Cependant, malgré ses efforts, il a dû se contenter de la deuxième place derrière Márquez.

Le duel intense entre Bagnaia et Martín

Le duel entre Francesco Bagnaia et Jorge Martín a tenu les spectateurs en haleine. Partant de la quatrième position sur la grille, Martín, surnommé le « Martínator », a montré une détermination sans faille. Grâce à sa victoire lors du sprint la veille, il conserve la tête du classement des pilotes jusqu’au prochain week-end à Misano.

Détails du circuit de Misano

  • Longueur : 4 230 m
  • Largeur : 12 m
  • Virages à gauche : 6
  • Virages à droite : 10
  • Plus longue ligne droite : 530 m
  • Nombre de tours : 27
  • Distance totale : 114,10 km

Comparatif des performances de Márquez et Bagnaia

AspectMárquezBagnaia
VictoireDeuxième consécutivePole position
Conditions de courseMaîtrise sous la pluieRecord du circuit
Position de départ?Pole position
Classement des pilotes?Deuxième place
Distance parcourue114,10 km114,10 km

Le Grand Prix de Saint-Marin a une fois de plus démontré l’importance de la stratégie et de l’adaptation aux conditions imprévisibles. Alors que Marc Márquez célèbre une victoire bien méritée, les regards se tournent déjà vers les prochaines batailles sur le circuit de Misano.

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