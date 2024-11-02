MotoGP – Grand Prix de Malaisie 2024 : Francesco Bagnaia décroche la pole position face à Jorge Martin !

Le Grand Prix de Malaisie 2024 de MotoGP a offert une séance de qualifications palpitante avec Francesco Bagnaia qui a décroché la pole position devant Jorge Martin. Une lutte acharnée entre les deux pilotes qui promet une course intense et pleine de rebondissements.

Qualification exceptionnelle à Sepang

Le Grand Prix de Malaisie 2024 s’annonce palpitant après une séance de qualification riche en rebondissements. Sur le circuit de Sepang, c’est Francesco Bagnaia qui a pris la pole position, une performance attendue mais impressionnante de la part du pilote officiel Ducati. Ce résultat n’est pas seulement une prouesse individuelle, mais une stratégie parfaitement exécutée dans le cadre de sa lutte serrée pour le titre mondial.

Jorge Martin en embuscade

Classé second sur la grille, Jorge Martin ne compte pas se laisser distancer. Bien qu’une petite chute pendant les essais libres ait perturbé sa préparation, le pilote Pramac affiche une détermination sans faille. Pour Martin, l’objectif est clair : viser la victoire lors des deux courses du week-end pour garder ses chances de titre intactes. Il faudra toutefois espérer que Bagnaia ne fasse pas mieux que quatrième au classement global durant ces épreuves.

Les spécificités du circuit de Sepang

Avec ses 5 540 mètres de long, le circuit de Sepang propose un défi technique avec ses 5 virages à gauche et 10 virages à droite. La stratégie de course est cruciale, surtout avec la plus longue ligne droite de 920 mètres qui offre des opportunités de dépassement majeures. En tout, les pilotes devront parcourir une distance totale de 110,86 km sur 20 tours, un véritable test d’endurance pour les machines et les pilotes.

Une journée pleine d’enjeux

Le programme du samedi pour le GP de Malaisie comprend les qualifications qui se sont déroulées tôt, entre 3h50 et 4h30, et la course sprint prévue à 8h00. Les fans pourront suivre ces moments cruciaux en direct sur Canal + Sport 360, une occasion de vibrer au rythme des performances des plus grands pilotes de la saison.

Élément Francesco Bagnaia Jorge Martin Position sur la grille 1ère 2ème Équipe Ducati Pramac Chances de titre En jeu En jeu Essais libres Impeccable Légère chute Objectif course Maximiser les points Gagner les deux courses