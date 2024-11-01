Plongez dans notre analyse vidéo du tout nouveau Mini Aceman !

Rédaction :Antoine Blondain

Dans cette vidéo, nous vous invitons à plonger au cœur de notre analyse approfondie du tout nouveau Mini Aceman. Découvrez en détail les caractéristiques et les performances de ce véhicule emblématique.

Découverte du Mini Aceman

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Dimensions et Design Compact

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Performances Routières

Intérieur Inspiré

CaractéristiquesDétails
Nombre de portes5
Longueur4 mètres
Capacité des passagers4 adultes
AmortissementFerme
Design habitacleInspiré de la Cooper
Confort arrièreOptimisé
Matières intérieuresChic et moderne

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