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DIRECT MotoGP – Retour à Alcaniz pour le Grand Prix d’Aragon 2024 : Les Essais en Direct

Rédaction :Antoine Blondain

Ce week-end, le MotoGP fait son retour à Alcaniz pour le Grand Prix d’Aragon 2024. Les pilotes vont en découdre sur le circuit emblématique lors des essais, offrant aux fans une dose d’adrénaline et de suspense. Suivez en direct les dernières performances et les temps forts de cette compétition palpitante.

Les Préparatifs du Grand Prix d’Aragon 2024

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Ce week-end, le paddock MotoGP retourne à Alcaniz pour le Grand Prix d’Aragon 2024. Durant cette 12ᵉ épreuve du championnat, tous les regards seront tournés vers Pecco Bagnaia, qui mène actuellement le classement des pilotes avec une avance de cinq points sur Jorge Martín, grâce à sa victoire en Autriche.

Ducati : La Marque à Surveiller

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Ducati part une fois de plus en favori pour cette course. La domination de la marque italienne est impressionnante cette saison, avec huit podiums consécutifs exclusivement composés de pilotes Ducati depuis Austin. En 2022, Francesco Bagnaia et Enea Bastianini ont offert une performance mémorable en terminant respectivement deuxième et premier ici à Aragon.
La vraie question est de savoir laquelle des machines Ducati prendra l’avantage cette année. Pecco Bagnaia partira-t-il encore en pôle position ? Ou bien son futur coéquipier, Marc Márquez, parviendra-t-il à se faire une place sur la grille avec sa Ducati officielle ?

Les Défis de Pedro Acosta

Pedro Acosta, surnommé le « requin de Mazarrón, » a connu un début de saison spectaculaire avec deux podiums en trois courses. Cependant, ses performances se sont essoufflées au milieu de la saison, avec deux abandons et un seul top 5 sur les huit dernières courses. Connaissant bien le tracé d’Aragon, l’entrée en Q2 cette après-midi pourrait être cruciale pour relancer sa dynamique.

Caractéristiques du Circuit MotorLand Aragón

  • Longueur : 5 080 m
  • Largeur : 15 m
  • Virages à gauche : 10
  • Virages à droite : 7
  • Plus longue ligne droite : 968 m
  • Nombre de tours : 23
  • Distance totale : 116,77 km

Programme des Essais du Week-End

SéanceDateHoraireChaîne TV
Essais libres 1Vendredi 30 août 202410h45 – 11h30Canal+ Sport 360
EssaisVendredi 30 août 202415h00 – 16h00Canal+ Sport 360
Essais libres 2Samedi 31 août 202410h10 – 10h40Canal+ Sport 360

Comparaison des Principaux Pilotes et Écuries

PiloteÉcurie
Pecco BagnaiaDucati Officiel
Jorge MartínPramac Racing
Enea BastianiniDucati Officiel
Marc MárquezDucati Officiel
Pedro AcostaKTM Tech3

Sous le soleil brûlant d’Aragon, les pilotes se préparent pour un week-end intense. Qui se démarquera lors des essais ? Vous pouvez suivre tous les essais qualificatifs en direct pour ne rien manquer des performances spectaculaires et des moments décisifs de cette compétition acharnée.

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