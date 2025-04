Un Memecoin Présidentiel ? Comment le $TRUMP bouleverse l’univers des cryptomonnaies

Lors de son entrée en fonction prévue le 20 janvier, Donald Trump a fait une entrée remarquée dans le secteur des cryptomonnaies en lançant son propre memecoin, le $TRUMP. Ce lancement inattendu a provoqué une vague de spéculation et d’activité sur le marché de la cryptomonnaie.

Donald Trump a révélé le lancement de son memecoin à travers ses comptes officiels sur Truth Social et X, rassurant les sceptiques sur le lien authentique qu’il a avec cette monnaie virtuelle. Accompagné du mot « WINNING », son annonce présente le jeton comme une célébration de ses idéaux et de son leadership.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2025