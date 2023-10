Musée du futur : Comment la réalité virtuelle transforme l’expérience ?

Temps de lecture : 2 minutes

L’utilisation de la réalité virtuelle (RV) et de la réalité augmentée (RA) s’est largement développée dans divers domaines, dont celui de la culture. Les musées français n’hésitent plus à intégrer ces technologies pour offrir une expérience ludique et immersive aux visiteurs.

Qu’il s’agisse de déambuler dans un temple égyptien ou d’assister à un défilé de mode, la RV et la RA modifient radicalement notre perception de la réalité et transforment notre approche aux savoirs et à l’histoire.

Des expositions toujours plus immersives grâce à la technologie

Prenons l’exemple de l’exposition « Ramsès et l’or des pharaons » à la Grande Halle de La Villette à Paris. Celle-ci propose une expérience en réalité virtuelle qui plonge les visiteurs dans le temple d’Abou Simbel pour 15 € supplémentaires.

Plusieurs musées et châteaux français incorporent la réalité augmentée à leurs visites, remplaçant les audioguides et brochures traditionnels par des tablettes et des lunettes numériques.

Casque Microsoft HoloLens™ et formation professionnelle

Dans le domaine de la formation professionnelle, les casques à réalité mixte comme les lunettes HoloLens™ de Microsoft trouvent également leur place. Ils offrent aux apprenants une assistance visuelle pour réaliser des tâches complexes en superposant des informations et des instructions sur le monde réel.

Immersion : En plongeant l'utilisateur dans un environnement différent, la RV permet de découvrir de nouveaux espaces et d'accéder à des sites généralement inaccessibles. Interactivité : La RA, quant à elle, ajoute des éléments virtuels à la réalité existante pour enrichir l'expérience du visiteur et favoriser l'interaction avec les œuvres d'art.

Ludification : Grâce à ces technologies, les visites deviennent plus ludiques et incitent les visiteurs à s'intéresser davantage au contenu présenté.

Vers une nouvelle ère des musées : quels défis ?

Pour que la réalité virtuelle et augmentée soient pleinement exploitées dans les musées, plusieurs défis doivent être relevés, notamment des défis d’accessibilité. Le coût des dispositifs doit être démocratisé pour permettre à un plus grand nombre de musées de proposer ces expériences innovantes.

Notons aussi la diversité des contenus. Multiplier les scenarii et les expériences est crucial, afin de varier les plaisirs et de toucher un public plus large. Sans oublier le réseautage et la collaboration ! Musées, start-ups et designers doivent collaborer pour créer des projets pertinents et adaptés aux différentes typologies de visiteurs.

Chaire Architecture Intelligence et réalité virtuelle

La Chaire Architecture Intelligence, ou EVCAU Lab, est un dispositif de recherche partenariale qui s’intéresse à la conception architecturale par des données. Ses travaux portent notamment sur les questions d’espaces immersifs et de métavers.

La collaboration entre chercheurs, designers et professionnels du secteur culturel sera sans doute essentielle pour développer des expériences en réalité virtuelle toujours plus riches et adaptées au public.

La réalité virtuelle, une révolution pour les musées ?

La réalité virtuelle et augmentée offrent un potentiel immense pour repenser notre rapport aux savoirs et à l’histoire.

Les musées du futur devront donc intégrer ces technologies innovantes pour proposer des expériences immersives et interactives aux visiteurs. Cette transformation nécessitera une collaboration étroite entre musées, chercheurs, designers et start-ups pour inventer ensemble les espaces culturels de demain.

