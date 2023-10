Art maudit : Des secrets qui vous glaceront le sang !

Temps de lecture : 3 minutes

Quand on parle d’art maudit, plusieurs œuvres nous viennent à l’esprit : Le Cri, La Joconde ou encore Les Tournesols de Van Gogh. Mais qu’est-ce qui rend ces œuvres « maudites » ? Est-ce simplement un hasard ou se cache-t-il des secrets terrifiants dans les coulisses ? Voici les faits insolites liés aux œuvres d’art considérées comme maudites.

Le rôle du peintre et du spectateur face aux tableaux maudits

De tout temps, les artistes ont cherché à représenter ce qui est invisible, touchant au divin et à la magie. Certains tableaux sont même dotés de pouvoirs maléfiques ou surnaturels, attribués par le talent et les pensées de leurs créateurs.

Les spectateurs oublient souvent que leur propre esprit peut également influencer la manière dont ils perçoivent une œuvre d’art. Des scènes ayant une aura sombre ou mystérieuse pourront être interprétées comme maudites par certains, alors qu’elles seront simplement intrigantes pour d’autres.

Des œuvres célèbres et leurs histoires effroyables

La Malédiction de Sisyphe

Ce tableau du peintre italien Tiziano Vecellio, plus connu sous le nom de Titien, représente Sisyphe en train d’être tourmenté par des démons. La légende raconte qu’on pouvait entendre hurlements et lamentations provenir du tableau la nuit.

Les Amants maudits

Peinte par Dante Gabriel Rossetti, cette huile sur toile montre les amants Paolo et Francesca pris dans une étreinte passionnée. On dit que ceux qui contempleront cette œuvre connaîtront le chagrin d’amour et la solitude. Auriez-vous le courage de la découvrir ?

Le Cri

Connu pour être l’un des tableaux les plus célèbres et les plus terrifiants de l’histoire de l’art, Le Cri d’Edvard Munch semble refléter un sentiment de désespoir intense. Certaines personnes sont persuadées que ceux qui regardent le tableau trop longtemps deviendront fous.

La malédiction du portrait de jeune femme grattant sa guitare

L’une des histoires les plus effrayantes est celle d’un tableau représentant une jeune femme grattant sa guitare, dont on ignore l’auteur. Ce dernier aurait utilisé du sang pour réaliser son œuvre. Cette dernière porterait en elle la malédiction d’une vie éternelle entre ces quatre coins.

Des peintures capables de provoquer des catastrophes ?

On pourrait penser que le lien entre l’art et les catastrophes naturelles / humaines relève de la pure superstition. Pourtant, certaines œuvres ont été incriminées dans des événements tragiques. Parmi elles, Le Jeune Mendiant de Francisco de Goya, considéré comme l’origine du tremblement de terre qui a dévasté Lisbonne en 1755.

Le Jugement dernier : une histoire méconnue

Le fresque murale Le Jugement Dernier, réalisée par Michel-Ange au sein de la chapelle Sixtine à Rome, est censée représenter le retour du Christ sur Terre et la séparation des élus et des damnés.

On rapporte que lorsque les échafaudages ont été retirés, les papes se sont rendu compte qu’ils avaient fait l’erreur de commander cette scène apocalyptique juste avant un grand rassemblement religieux. Les conséquences auraient pu être tragiques si certains fidèles s’étaient emparés de cette « prophétie » malheureuse.

Les Sleepy Sleepers : Peut-on vraiment mettre fin à la malédiction ?

Plusieurs peintres ont tenté leur chance pour inverser la tendance de leurs tableaux maudits, sans grand succès. Parmi eux, le groupe d’artistes connu sous le nom des « Sleepy Sleepers », dont l’un d’eux aurait réussi à conjurer le sort qu’il avait lui-même lancé. Il aurait racheté ses péchés passés, mais son prenom reste anonyme.

Rappelons que l’art maudit n’est pas forcément synonyme d’œuvre néfaste. Certains pourront y voir une manière d’exprimer des émotions puissantes et parfois sombres, tandis que d’autres se passionneront simplement pour les mystères qui entourent ces œuvres. Malgré tout, avouons qu’il est difficile de rester insensible face aux secrets se cachant derrière certaines toiles…

