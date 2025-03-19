Ben Shelton et Trinity Rodman officialisent leur romance avec une photo romantique en ascenseur.

Le monde du sport est en émoi avec l’annonce officielle du couple formé par les joueurs de talent, le tennisman Ben Shelton et la footballeuse Trinity Rodman. Après des semaines d’allusions et de rumeurs, ces deux étoiles montantes ont décidé de rendre leur romance publique sur Instagram.

Une déclaration d’amour sur Instagram

Le lundi 17 mars, les jeunes athlètes de 22 ans ont officialisé leur relation sur les réseaux sociaux lorsque Shelton a partagé un selfie émouvant du couple, montrant un moment intime. Sur la photo, Rodman enlace affectueusement le cou de Shelton tout en lui donnant un baiser sur la joue, confirmant ainsi les soupçons de leurs nombreux fans.

En légende de ce post, Shelton a choisi de mettre les paroles d’une chanson de Lil Baby : « I been focused, but I’m steady climbin’, I’m nowhere near my peak. » En plus de cette image touchante, il a également publié des photos le montrant en compagnie de son père, l’ancien joueur de tennis professionnel Bryan Shelton, et d’un ami posant près d’un jet privé.

Des rumeurs de romance sur les réseaux sociaux

Alors que cette publication Instagram a officiellement confirmé leur relation, des rumeurs circulaient déjà depuis plusieurs semaines sur une possible romance entre Shelton et Rodman. Le 6 mars, Shelton avait posté une vidéo énigmatique sur TikTok, accompagnée de la chanson « ILBB2 » de GloRilla et Jorjiana, qui comporte des paroles intrigantes : « They say shooters shoot Duke Dennis what’s up with you? »

Sur la vidéo, un texte intriguant attirait l’attention des fans avec la mention : « T***** wsp with u? »*. Cela a immédiatement suscité des spéculations sur l’identité des initiales, beaucoup affirmant qu’elles faisaient référence à Trinity Rodman, déclenchant ainsi une vague d’excitation sur Internet.

Le lendemain, Rodman avait semblé répondre avec sa propre vidéo TikTok, reprenant les mêmes paroles tout en ajoutant son propre texte en superposition, taquinant : « _ _ _ wassup w you. » Ces échanges complices n’ont fait qu’attiser les rumeurs, et avec leur publication sur Instagram, les fans ont enfin reçu la confirmation de leur relation.

Bien que Trinity ait récemment concentré ses énergies sur sa carrière et son développement personnel, elle avait été en couple avec le joueur de la NFL Trinity Benson, une relation qu’elle avait confirmée en mai 2024.