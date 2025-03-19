Ben Shelton et Trinity Rodman officialisent leur romance avec une photo romantique en ascenseur.

Le monde du sport est en émoi avec l’annonce officielle du couple formé par les joueurs de talent, le tennisman Ben Shelton et la footballeuse Trinity Rodman. Après des semaines d’allusions et de rumeurs, ces deux étoiles montantes ont décidé de rendre leur romance publique sur Instagram.
Sommaire
Une déclaration d’amour sur Instagram
Le lundi 17 mars, les jeunes athlètes de 22 ans ont officialisé leur relation sur les réseaux sociaux lorsque Shelton a partagé un selfie émouvant du couple, montrant un moment intime. Sur la photo, Rodman enlace affectueusement le cou de Shelton tout en lui donnant un baiser sur la joue, confirmant ainsi les soupçons de leurs nombreux fans.
En légende de ce post, Shelton a choisi de mettre les paroles d’une chanson de Lil Baby : « I been focused, but I’m steady climbin’, I’m nowhere near my peak. » En plus de cette image touchante, il a également publié des photos le montrant en compagnie de son père, l’ancien joueur de tennis professionnel Bryan Shelton, et d’un ami posant près d’un jet privé.
Des rumeurs de romance sur les réseaux sociaux
Alors que cette publication Instagram a officiellement confirmé leur relation, des rumeurs circulaient déjà depuis plusieurs semaines sur une possible romance entre Shelton et Rodman. Le 6 mars, Shelton avait posté une vidéo énigmatique sur TikTok, accompagnée de la chanson « ILBB2 » de GloRilla et Jorjiana, qui comporte des paroles intrigantes : « They say shooters shoot Duke Dennis what’s up with you? »
Sur la vidéo, un texte intriguant attirait l’attention des fans avec la mention : « T***** wsp with u? »*. Cela a immédiatement suscité des spéculations sur l’identité des initiales, beaucoup affirmant qu’elles faisaient référence à Trinity Rodman, déclenchant ainsi une vague d’excitation sur Internet.
Le lendemain, Rodman avait semblé répondre avec sa propre vidéo TikTok, reprenant les mêmes paroles tout en ajoutant son propre texte en superposition, taquinant : « _ _ _ wassup w you. » Ces échanges complices n’ont fait qu’attiser les rumeurs, et avec leur publication sur Instagram, les fans ont enfin reçu la confirmation de leur relation.
Bien que Trinity ait récemment concentré ses énergies sur sa carrière et son développement personnel, elle avait été en couple avec le joueur de la NFL Trinity Benson, une relation qu’elle avait confirmée en mai 2024.
Sophie Ducrocher est le symbole d’une cheffe de rédaction qui allie avec brio la finesse de l’éditorialiste et la poigne d’une responsable d’équipe. Brillante, déterminée et dotée d’un esprit analytique affûté, elle est diplômée de la prestigieuse École Supérieure de Journalisme de Paris, une institution qui a façonné de nombreux talents du journalisme français.
À la tête de la rédaction du journal Première Édition, Sophie s’illustre par sa capacité à décortiquer les événements actuels avec perspicacité et un sens critique acéré. Son éditorial hebdomadaire est une référence pour les décideurs, les intellectuels et les passionnés d’analyse politique et sociale. Sophie a gravi les échelons du monde journalistique en s’appuyant sur une éthique de travail rigoureuse et une vision novatrice du métier. En tant que cheffe de rédaction, elle impulse une dynamique d’excellence et d’innovation, encourageant ses équipes à explorer des angles originaux et à produire un contenu de qualité qui fidélise un lectorat exigeant.
Elle incarne le rôle d’une éditorialiste influente et d’une meneuse d’hommes et de femmes avec un leadership naturel et respecté. Son engagement pour le journalisme d’investigation et son intuition pour les sujets d’avant-garde font d’elle une voix incontournable dans le paysage médiatique français.