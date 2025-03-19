Ben Shelton et Trinity Rodman officialisent leur romance avec une photo romantique en ascenseur.

L’amour est dans l’air pour deux étoiles montantes du sport ! Le joueur de tennis Ben Shelton et la star du football Trinity Rodman ont officiellement fait connaître leur relation, mettant fin à des semaines de spéculations.
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Une annonce sur Instagram
Le lundi 17 mars, les deux athlètes de 22 ans ont rendu leur romance officielle sur Instagram, lorsque Shelton a partagé un selfie touchant du couple partageant un moment intime. Sur la photo, Rodman enlace le cou de Shelton tout en déposant un baiser sur sa joue, confirmant ainsi les soupçons des fans.
Bien accompagnée, la publication de Shelton était agrémentée des paroles de la chanson de Lil Baby : « I been focused, but I’m steady climbin’, I’m nowhere near my peak ». Celui-ci a également inclus une série d’images supplémentaires où l’on voit Shelton avec son père, l’ancien joueur de tennis professionnel Bryan Shelton, et un ami posant près d’un jet privé.
Rodman, fille de la légende de la NBA Dennis Rodman, n’a pas tardé à réagir à la publication, commentant de manière ludique : « Shooters shoot I guess ». Ce commentaire léger a enflammé les réseaux sociaux, les fans célébrant les débuts publics du couple.
Des rumeurs de romance sur les réseaux sociaux
Bien que cette publication sur Instagram ait officiellement confirmé leur relation, des rumeurs circulaient depuis plusieurs semaines concernant une possible romance entre Shelton et Rodman.
Le 6 mars, Shelton avait posté une vidéo cryptique sur TikTok accompagnée de la chanson « ILBB2 » de GloRilla et Jorjiana, incluant des paroles insinuant : « They say shooters shoot Duke Dennis what’s up with you ?”.
Des textes apparaissaient à l’écran, taquinant les fans avec : « T***** wsp with u ? » Les spéculations ont aussitôt commencé, beaucoup considérant que les initiales faisaient référence à Trinity Rodman, suscitant une onde d’excitation en ligne.
Un jour plus tard, Rodman semblait répondre avec sa propre vidéo TikTok, reprenant les mêmes paroles tout en ajoutant un texte : « _ _ _ wassup w you ». Cet échange flirteux a attisé les spéculations, et maintenant, avec leur apparition sur Instagram, les fans ont enfin la confirmation que les deux sont officiellement en couple.
Bien que Trinity se concentre sur sa carrière et son épanouissement personnel, elle a précédemment été en couple avec le joueur de la NFL Trinity Benson, confirmant leur relation en mai 2024.
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