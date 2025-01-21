Skoda 7S Concept : La version de production révélée sous forme de prototype.

Skoda lance son SUV électrique : prototype du Vision 7S repéré en Suède

Skoda poursuit son offensive dans le secteur des véhicules électriques avec le lancement de son second modèle, l’Elroq, après l’Enyaq. Ce modèle est suivi d’un troisième, l’Epiq, et d’une version de série du concept 7S prévue pour 2026. Ce SUV de près de cinq mètres, pouvant accueillir jusqu’à sept passagers, a été repéré en phase de prototype dans un décor hivernal.

Un prototype camouflé efficace

Les premières images du prototype, initialement diffusées par Autoevolution.com et relayées par l’utilisateur X GearheadCole, montrent le véhicule masqué dans les paysages enneigés de Suède. Bien que le véhicule soit fortement camouflé, ses proportions et certains traits de design sont identifiables.

Le profil de la carrosserie reste lisse, fidèle au concept 7S. À la différence de la version concept, le prototype utilise des rétroviseurs extérieurs conventionnels plutôt que des caméras. Les poignées de porte, discrètes et affleurantes, s’alignent horizontalement, contrairement à la version verticale du concept.

Design et caractéristiques techniques intrigants

La face avant du prototype se distingue par une large prise d’air rectangulaire, remplaçant les sept entrées de refroidissement verticales du concept. Des aérations supplémentaires sont disposées en diagonal de part et d’autre, ce qui renforce la robustesse visuelle du véhicule. De plus, le design de l’avant facilite l’intégration avec le nouveau langage esthétique « Modern Solid », déjà présent sur l’Elroq et l’Enyaq restylé.

De profile, des jantes avant et arrière distinctes attirent l’attention, bien que leur nuances soient probablement moins visibles durant les tests d’hiver. Le prototype présente des disques de frein à l’avant, tandis que l’arrière semble doté de freins à tambour. À l’arrière, un aileron de toit est visible, conforme au concept initial, mais sans indentation centrale. Les feux arrière sont apparemment alignés horizontalement.

Le concept Vision 7S, présenté à l’été 2022, mesurait alors 5,02 mètres. Ce SUV pourrait devenir le plus grand véhicule basé sur la plateforme MEB, supplantant les ID.7 et ID. Buzz en longueur. Cependant, des informations récentes indiquent une taille potentielle « autour de 4,9 mètres ». Toujours en termes de batteries, une capacité annoncée de 89 kWh pourrait permettre une autonomie d’environ 600 kilomètres, bien que cette spécification doive encore être confirmée.

Fondamentaux du marché et attentes

En ce qui concerne le marché, Skoda semble positioning son nouveau SUV comme une option abordable, avec des prix prévus en dessous de 60 000 euros, rivalisant ainsi avec des modèles comme le Kia EV9 et le Hyundai Ioniq 9. La stratégie de Skoda, qui inclut également une berline électrique appelée « Combi » prévue pour 2026, laisse entendre une intensification de la concurrence sur le marché des SUV électriques.

Enfin, le cockpit final du 7S pourrait présenter un mélange d’innovations et de solutions traditionnelles, malgré des doutes quant à des éléments de conception futuristes. Les détails restent cependant à déterminer, alors que les équipes travaillent sur un design qui reflète l’évolution de Skoda vers des véhicules plus modernes et adaptés aux attentes actuelles des consommateurs.