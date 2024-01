Skoda Enyaq à 149€ par mois : une offre à ne pas manquer !

Skoda France présente une offre exclusive pour son modèle électrique Enyaq 60 en partenariat avec VW Financial Services. Ce véhicule, éligible au leasing social mis en place par les autorités françaises, est proposé en Location Longue Durée (LLD) sans apport à 149€ par mois.

Sachez que cette offre comprend la peinture métallisée et couvre une période de 37 mois avec un kilométrage maximum de 40 000 km.

L’Enyaq 60 : SUV électrique abordable

L’Enyaq 60 est le premier SUV électrique de Škoda disponible sur le marché français. Il est propulsé par un moteur électrique développant 177 ch et dispose d’une batterie Lithium-ion de 58 kWh, lui assurant une autonomie de jusqu’à 390 km selon le cycle WLTP. Elle d’ailleurs prit la tête de la course en tant que voiture officielle du Tour de France !

Le design extérieur de l’Enyaq 60 est moderne et robuste, grâce notamment à sa calandre affirmée, ses lignes fluides et ses phares full LED. La carrosserie peut être personnalisée avec un choix de différentes couleurs, dont la peinture métallisée incluse dans l’offre LLD.

À l’intérieur, les clients découvriront une cabine spacieuse aux matériaux de qualité, ainsi qu’une large gamme d’équipements de série, tels qu’un écran central tactile de 10 pouces, le régulateur de vitesse adaptatif ou encore le système de navigation GPS intégré.

Les sièges en cuir sont également disponibles en option pour ceux qui souhaitent ajouter une touche de luxe à leur véhicule.

Devenir propriétaire d’un Enyaq 60 grâce au leasing social

Le leasing social est une solution de financement mise en place par les autorités françaises afin de rendre les véhicules électriques plus accessibles aux ménages modestes. Grâce à cette initiative, les personnes éligibles peuvent profiter d’un tarif préférentiel sur l’Enyaq 60 sans aucun apport initial.

Sachez que les conditions pour être éligible au leasing social varient en fonction des revenus et du lieu de résidence, mais soulignons tout de même que cette offre est limitée. Nous vous conseillons de vous renseigner rapidement auprès de votre concessionnaire Škoda pour en profiter.

Transition écologique : le rôle des constructeurs automobiles

L’essor des véhicules électriques et hybrides représente un enjeu majeur pour les constructeurs automobiles du monde entier. Avec l’Enyaq 60, Škoda démontre sa volonté d’être à la pointe de cette transition écologique en proposant une gamme de modèles zéro émission, plus accessibles financièrement grâce au leasing social.

Rappelons que cette initiative s’inscrit dans une démarche globale visant à réduire les émissions de CO2, en encouragent les consommateurs à opter pour des solutions de mobilité respectueuses de l’environnement et stimulant le marché de l’électromobilité sur le territoire français.

Grâce à l’offre LLD exclusive proposée par Škoda France et VW Financial Services, l’Enyaq 60 devient l’un des SUV électriques les plus accessibles du marché, permettant à un plus grand nombre de ménages de profiter des avantages de ce type de véhicule sans pour autant mettre en péril leur budget.

Cette solution de financement contribue également à accélérer la transition écologique, en facilitant l’adoption de nouveaux modes de transport durables par les Français. N’hésitez plus et découvrez dès maintenant l’Enyaq 60, l’avenir de la mobilité électrique selon Škoda.

