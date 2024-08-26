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Découvrez le futur modèle électrique de la BMW Série 1 : à quoi faut-il s’attendre ?

Rédaction :Antoine Blondain

Amateurs d’innovations et de performances automobiles, préparez-vous à découvrir le futur de la BMW Série 1 : une version électrique qui promet de révolutionner le segment. Quelles surprises nous réserve ce nouveau modèle tant attendu ? Plongeons ensemble dans les spécificités et les avancées technologiques de cette future perle de l’industrie automobile.

BMW i1 : Le virage 100 % électrique pour la Série 1

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Depuis 2028, la Série 1 de BMW adopte une transformation audacieuse et passe au tout électrique sous la désignation BMW i1. Cette reconfiguration marque une étape significative dans l’évolution des véhicules de la marque munichoise, présentant une plateforme technique inédite et un style affirmé.


Futur modèle BMW i1
La future BMW i1 arrivera sur le marché en 2028. © Didier RIC

Un style affirmé et avant-gardiste

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La nouvelle BMW i1 s’annonce sous des traits esthétiques marquants, influencés par les concepts cars Neue Klasse. On y retrouvera un bandeau noir en guise de calandre avec des haricots verticaux, rappelant subtilement le design de la première BMW Série 3 lancée en 1975. Pour autant, cette nouvelle venue ne versera pas dans le rétrodesign, choisissant plutôt de se tourner résolument vers l’avenir.

Une plateforme Neue Classe

La BMW i1 repose sur la plateforme Neue Classe, une base technique dédiée spécialement aux véhicules électriques. Cette plateforme sera également partagée avec les futures BMW i2, i3 et iX3. Cela permettra à la i1 d’offrir à la fois des versions traction et quatre roues motrices, selon le nombre de moteurs électriques embarqués.

Une ambition stratégique pour BMW

BMW a décidé de ne pas suivre l’exemple de Mercedes-Benz, qui abandonne les modèles plus petits et moins rentables pour se concentrer sur le très haut de gamme. La i1, tout en visant une clientèle plus jeune, jouera un rôle clé dans les plans de croissance de BMW en augmentant sa part de marché sur le segment des compactes premiums électriques.

Un intérieur minimaliste et technologique

À l’intérieur, la BMW i1 promet de révolutionner l’expérience utilisateur avec une ambiance épurée et minimaliste. L’affichage tête haute, assorti d’une grande dalle tactile, sera l’élément central du tableau de bord, marquant un net changement par rapport à la traditionnelle dalle incurvée actuellement en vogue chez BMW.

Comparateur succinct des nouveautés prévues pour la BMW i1

CaractéristiqueDétail
NomBMW i1
Année de lancement2028
PlateformeNeue Klasse
Type de carrosserieBerline à 5 portes avec hayon
VersionsTraction et quatre roues motrices
Style calandreBandeau noir avec haricots verticaux
InfodivertissementAffichage tête haute et grande dalle tactile
Objectif stratégiqueAttirer une clientèle plus jeune et augmenter la part de marché
Modèles associésBMW i2, i3, et iX3

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