Le leasing social : voiture électrique à 100€ par mois. La bonne affaire de 2024

Dépassant largement les prévisions initiales, le programme de leasing social de voitures électriques connaît un engouement massif auprès des Français. Proposée depuis le début de l’année 2024, cette offre permet aux consommateurs de louer une voiture électrique à un tarif avantageux et accessible, ne dépassant pas les 100€ par mois.

Pour rappel, le leasing social des voitures électrique est mis en place par le gouvernement pour contrer les défis financiers des véhicules électriques, que les Français trouvent encore trop cher. Depuis le 1er janvier 2024, les ménages les plus modestes peuvent se permettre une voiture électrique pour 100 € par mois environ. Que cela soit en location longue durée ou encore en location avec option d’achat.

Le bonus écologique : une incitation financière supplémentaire

Rappelons que le bonus écologique s’élève désormais à 4 000 € pour les ménages les plus aisés, une mesure qui vient renforcer l’attractivité de ces véhicules zéro émission. Cette incitation financière favorise indéniablement le choix grandissant des automobilistes français pour les véhicules électriques, ainsi que leur vente dans tout le pays.

Leasing social à 100 euros par mois : premiers arrivés, premiers servis !

Notons que cette offre n’est pas accessible à tous, et qu’être rapide est de mise pour en bénéficier. Face à une demande croissante, les places sont limitées, et seuls les premiers arrivés pourront profiter du leasing social à 100 euros par mois. Nous encourageons les candidats intéressés à ne pas tarder pour s’inscrire et saisir cette opportunité.

De nombreuses conditions à remplir pour profiter du leasing social

Avant de se lancer dans la course, nous vous invitons à prendre connaissance des nombreuses conditions que vous devez remplir, en tant que candidat, pour être éligibles à cette offre. Parmi elles, on peut citer :

Le véhicule doit être d’une valeur inférieure à 45 000 € ,

, Le ménage doit disposer d’un revenu fiscal de référence en dessous d’un certain seuil,

de référence en dessous d’un certain seuil, Le locataire s’engage sur une durée minimum de location ,

, Seuls certains modèles de voitures électriques sont concernés par l’offre.

Chaque automobiliste souhaitant bénéficier du leasing social devra considérer ces éléments avant de se lancer dans les démarches nécessaires.

Quels sont les premiers modèles éligibles au leasing social ?

Parmi les premières voitures électriques accessibles grâce au leasing social, on retrouve notamment Renault Zoe, Nissan Leaf, Volkswagen ID.3, Tesla Model 3 (version standard), Peugeot e-208, Opel Corsa-e, BMW i1, Citroën ë-C4, Fiat 500 électrique.

Cette liste n’est bien évidemment pas exhaustive, et d’autres modèles pourront venir la compléter au fur et à mesure de l’évolution du dispositif.

Les enjeux du leasing social pour la mobilité durable

Outre son caractère ponctuel, la mise en avant des véhicules fonctionnant à l’énergie propre s’inscrit dans une réflexion plus large sur la mobilité et les enjeux environnementaux. En proposant un accès facilité aux voitures électriques, le gouvernement français entend encourager les Français à adopter des modes de transport plus respectueux de l’environnement.

Il semble que l’année 2024 marque incontestablement un tournant dans la démocratisation de la voiture électrique en France, portée par des mesures incitatives et des offres attractives telles que le leasing social à 100 euros par mois.

Désormais accessible grâce au leasing social à 100 euros par mois, la location longue durée pour les voitures électriques connaît un engouement sans précédent en France. Ce phénomène témoigne d’une volonté croissante des automobilistes français d’adopter des solutions de mobilité écologiquement responsables.

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

