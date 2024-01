Leasing social à 100 euros/mois : Les véhicules concernés

Depuis son lancement début 2024, le leasing social connaît un succès retentissant. Les constructeurs continuent d’ajouter des modèles à cette alternative économique et écologique pour les conducteurs. La liste compte aujourd’hui plus de 20 voitures avec des loyers mensuels compris entre 40 et 150 euros.

Qu’est-ce que le leasing social ?

Le leasing social est un dispositif qui vise à rapprocher la voiture électrique du grand public, notamment les personnes aux revenus modestes. Il permet de louer une voiture électrique neuve ou hybride rechargeable pour un loyer modique, généralement lié au niveau de revenu du locataire.

En plus de son accessibilité financière, le leasing social vise à promouvoir les véhicules “verts” en incitant au remplacement des véhicules polluants par des alternatives plus respectueuses de l’environnement.

Les modèles éligibles au leasing social : une liste en constante expansion

La liste initiale des modèles éligibles au leasing social se composait principalement de petites citadines électriques abordables. Aujourd’hui, il y a de plus en plus de variété dans les véhicules proposés, incluant des options plus performantes comme :

Citroën C3,

Fiat 500e,

Nissan Leaf,

Opel Corsa-e,

Peugeot e-208,

Renault ZOE,

Volkswagen e-Golf.

Pourquoi cette diversification des modèles ?

Les constructeurs ont rapidement compris que le leasing social est un excellent moyen de toucher une nouvelle clientèle soucieuse de faire un choix écologique et économique. De nombreux acteurs se sont mis à proposer davantage de modèles pour répondre aux attentes et besoins variés des conducteurs intéressés par ce dispositif.

En élargissant leur offre, les marques favorisent l’accessibilité des véhicules électriques et hybrides rechargeables pour tous les types de ménages, quels que soient leurs besoins et leurs préférences en termes de voiture. Cette stratégie s’inscrit également dans leurs engagements en matière de transition énergétique et de lutte contre le réchauffement climatique.

Loyers et conditions d’accès au leasing social

Avec des loyers mensuels compris entre 40 et 150 euros, le leasing social rend l’acquisition d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable beaucoup plus abordable pour un grand nombre de ménages. Les conditions d’éligibilité sont adaptées aux revenus des locataires, afin de permettre notamment aux personnes disposant de revenus modestes d’accéder à ce type de location.

Notons que les conditions d’accès varient selon les marques et les modèles, mais elles reposent généralement sur un plafond de revenus et/ou des critères sociaux précis. Certaines marques proposent également des offres spécifiques aux jeunes conducteurs, aux personnes en situation de handicap ou aux travailleurs indépendants.

Le leasing social pour les professionnels

En plus des particuliers, certaines marques proposent également le leasing social pour les professionnels, encourageant les entreprises à adopter des solutions de mobilité plus écologiques et économiques. Cela représente une réelle opportunité pour les sociétés souhaitant renouveler leur flotte à moindre coût tout en s’inscrivant dans une démarche responsable et respectueuse de l’environnement.

Un dispositif prometteur pour la mobilité verte et inclusive

Face au succès du leasing social, cette option séduit de nombreux conducteurs désireux d’accéder à un véhicule électrique ou hybride rechargeable sans se ruiner. Cette solution a le potentiel pour participer à la réduction des émissions de CO2 et accélérer la transition énergétique si elle continue à être soutenue par les constructeurs et les politiques publiques favorables.

Avec une offre en constante évolution et des conditions d’accès adaptées aux besoins de chacun, le leasing social est un dispositif prometteur qui participe activement à la construction d’une mobilité verte et inclusive pour tous.

