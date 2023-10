Le bon choix : comment sélectionner le SUV familial parfait

Temps de lecture : 3 minutes

Dans un marché automobile de plus en plus varié, trouver le bon véhicule pour sa famille peut s’avérer un vrai casse-tête. Avec un engouement croissant pour les SUV, nombreux sont les conducteurs à chercher dans cette catégorie leur futur compagnon d’aventure familiale.

Pour vous aider à y voir plus clair et choisir le SUV qui correspondra au mieux à vos besoins, voici quelques critères essentiels que nous vous conseillons de prendre en compte.

Le budget : élément clé du choix

Nous vous conseillons de commencer par déterminer le budget que vous souhaitez allouer à l’achat de votre future voiture. Les SUV familiaux abordables débutent aux alentours de 25 000 € pour les modèles neufs et leur prix peut aller jusqu’à plusieurs dizaines de milliers d’euros selon la marque, les options et la motorisation choisie.

Pensez également à l’utilisation de votre véhicule sur le long terme en prenant en compte les coûts de l’assurance auto, de l’entretien régulier (vidange, contrôle technique, réparations, etc.), des taxes annuelles et éventuelles péages urbains, et de la consommation de carburant / recharge électrique.

Ces coûts peuvent fortement varier en fonction des modèles de SUV, et ils impacteront nécessairement votre décision concernant votre investissement initial ainsi que l’utilisation à moyen et long terme.

Au sujet de l’entretien, nous avons abordé des astuces surprenantes pour devenir pro de l’entretien auto, de quoi faire des économies sur le moyen et long terme !

Choisir la motorisation adaptée à vos besoins

Les SUV sont proposés avec différents types de motorisation : thermique (essence et diesel), hybride ou électrique. Voici de plus amples informations à ce sujet.

Le choix de la motorisation thermique

Si vous privilégiez un SUV classique, nous vous conseillons de peser les avantages et inconvénients des moteurs essence et diesel.

Un véhicule à moteur essence est moins onéreux à l’achat, avec entretien moins coûteux, consommation en baisse grâce aux nouvelles technologies. Les performances sont en revanche inférieures sur les longues distances.

En parallèle, un véhicule à moteur diesel présente un coût d’achat plus élevé, un entretien généralement plus cher. Mais son autonomie et ses performances sont meilleures sur les longues distances. Il présente cependant quelques inconvénients en matière de taxes et restrictions possibles en ville pour certains modèles.

Les motorisations hybride et électrique

En termes de motorisations alternatives, de nombreux constructeurs proposent désormais des SUVs hybrides ou électriques qui peuvent séduire une clientèle soucieuse de préserver l’environnement tout en bénéficiant d’un véhicule économique et performant.

Nous vous recommandons de bien étudier le marché et d’opter pour le modèle qui correspondra à votre profil et vos habitudes, notamment en ce qui concerne la taille des batteries et la recharge électrique pour les motorisations totalement électriques.

Espace et confort : piliers du choix familial

Un critère primordial lors de l’achat d’un SUV familial est l’espace disponible pour la famille et les bagages. Si vous optez pour un modèle sept places, assurez-vous que ces sièges supplémentaires sont faciles d’accès, confortables et adaptés aux utilisateurs qui prendront place (enfants en bas âge, ados, adultes).

N’hésitez pas non plus à vous rendre en concession pour comparer, mais aussi pour tester les différents monospaces proposés.

En plus du nombre de places, nous vous rappelons de vérifier également la capacité du coffre. Certains modèles offrent une grande modularité et permettent de configurer les sièges selon vos besoins, de quoi maximiser l’espace pour les passagers ou pour transporter des objets volumineux.

Sécurité et équipements : des critères incontournables

Un SUV familial doit être sécurisant et bien équipé pour assurer une conduite sereine. Portez une attention particulière aux évaluations de sécurité Euro NCAP lors de votre choix. Les résultats des tests donnent une idée précise du niveau de sécurité qu’offre le véhicule par rapport aux exigences européennes actuelles.

Parmi les équipements indispensables au quotidien figurent le régulateur de vitesse adaptatif, le système de freinage automatique d’urgence, la caméra de recul et/ou radars de stationnement, le GPS intégré et système multimédia performant, et l’aide au maintien dans la voie et détecteur d’angle mort.

Ces équipements peuvent évoluer selon le choix du modèle, mais ils contribuent grandement à la sécurité et au confort de conduite pour les usagers.

Choisir le SUV familial parfait nécessite une réflexion approfondie sur différents aspects tels que le budget, la motorisation, l’espace disponible, les équipements et la sécurité. À travers ces critères essentiels, chaque conducteur trouvera le véhicule qui correspondra le mieux à ses besoins et apportera la solution idéale pour profiter pleinement d’une expérience de conduite en famille sereine et agréable.

