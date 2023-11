L’allocation de soutien familial : cette aide que personne ne connait est disponible, n’oubliez pas de la réclamer !

Partagez cet article avec vos amis!

De nombreuses aides sont proposées par la Caisse d’allocations familiales (CAF), mais certaines restent encore peu connues du grand public. L’allocation de soutien familial (ASF) figure parmi ces prestations méconnues, pourtant, elle offre un soutien financier précieux aux familles dans le besoin.

Qu’est-ce que l’allocation de soutien familial ?

L’allocation de soutien familial est une aide financière destinée à assurer un soutien économique aux parents qui élèvent seuls leurs enfants ou à ceux qui accueillent un enfant en dehors de sa famille d’origine dans le cadre d’un accord conclu avec les services sociaux.

Cette allocation vient compléter d’autres dispositifs visant à aider les familles monoparentales, telles que l’allocation de parent isolé ou l’aide au logement.

Conditions d’éligibilité à l’ASF

Pour prétendre à l’allocation de soutien familial, plusieurs conditions doivent être remplies : l’enfant concerné doit être âgé de moins de 20 ans, les ressources du demandeur doivent être inférieures à certains plafonds déterminés par la CAF.

Notez aussi que le droit de visite du parent absent doit être fixé par décision de justice et celui-ci ne doit pas verser d’allocation familiale pour l’enfant concerné. En cas d’accueil alterné, chaque parent doit remplir les conditions précédentes pour être éligible.

Comment réclamer cette allocation ?

Pour recevoir l’allocation de soutien familial, vous devez vous rendre sur le site Internet de la CAF et remplir un formulaire en ligne. Cette démarche s’effectue conjointement à la demande des autres allocations familiales auxquelles vous pouvez prétendre. Vous devrez fournir certains documents justificatifs :

Une pièce d’identité du demandeur (carte nationale d’identité, passeport, titre de séjour),

Les coordonnées bancaires du demandeur pour le versement de l’aide financière,

Le(s) jugement(s) fixant les modalités du droit de visite du parent non-gardien et indiquant que celui-ci ne versera pas d’allocation familiale pour l’enfant concerné,

Un justificatif de domicile (facture d’électricité, bail locatif…).

Un taux de non-recours important

Malgré les nombreux avantages qu’elle procure, l’allocation de soutien familial demeure méconnue. 30 % des foyers qui pourraient y avoir droit n’en font pas la demande, faute d’information ou par crainte de complications administratives.

Le simulateur en ligne proposé par la CAF constitue d’ailleurs un outil primordial pour inciter davantage de personnes à recourir à cette aide précieuse.

Le simulateur en ligne, une solution pour connaître ses droits

Pour pallier ce manque d’information et faciliter l’accès aux aides de la CAF, un simulateur en ligne est mis à disposition sur le site de la Caisse d’allocations familiales. Ce dispositif permet d’estimer rapidement et avec précision les prestations auxquelles vous pouvez prétendre, grâce à une simple inscription et à la saisie des informations personnelles nécessaires.

Après avoir rempli le simulateur, les utilisateurs ont la possibilité de découvrir leur éligibilité à différentes aides, dont l’allocation de soutien familial. Le simulateur indique également les démarches à suivre et les documents à fournir pour entreprendre les demandes auprès de la CAF.

Une baisse prévue en 2024 : anticiper les changements

Notons que cette allocation pourrait être amenée à baisser en 2024, suite à des réajustements budgétaires au sein de la CAF. Nous vous conseillons de vous tenir informé des évolutions possibles concernant cette aide financière et d’envisager d’autres solutions pour subvenir aux besoins de votre famille.

L’allocation de soutien familial représente un soutien non négligeable pour de nombreuses familles monoparentales ou accueillantes.

Malheureusement méconnue du grand public, vous devez communiquer autour de cette aide afin qu’un maximum de personnes puisse en bénéficier. Nous vous invitons à utiliser le simulateur en ligne de la CAF pour estimer vos droits et adapter votre budget aux futurs changements prévus.

